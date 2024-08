OM : Un spectateur un peu particulier à Sunderland pour le match amical !

L’Olympique de Marseille a eu la visite d’un joueur un peu particulier lors du match face à Sunderland. Il s’agit de Jude Bellingham, joueur du Real Madrid dont le frère joue dans le club anglais.

Nouvelle étape de préparation pour les joueurs de l’Olympique de Marseille ! Cette fois-ci, les hommes de Roberto De Zerbi n’ont pas foulé la pelouse de la Commanderie mais se sont envolés vers l’Angleterre pour y affronter Sunderland. Lors de cette rencontre, les spectateurs ont pu s’apercevoir qu’un certain Jude Bellingham était dans les tribunes. Pourquoi cela? L’international anglais et joueur du Real Madrid est encore en vacances et en a profité pour aller voir son frère, Jobe Bellingham, qui évolue à Sunderland. Il a donc été spectateur de la rencontre de l’OM ce samedi.

Jude Bellingham assiste à un match de l’OM.. c’est le tweet !!! 😭 Si il peut être intéressé par le De Zerbi Ball ont dis pas non !! 👀🇮🇹 pic.twitter.com/KF2jPacfar — 𝐁𝐞𝐎𝐌 (@Be_OM13) August 3, 2024

Le onze de départ et le match

L’Olympique de Marseille disputait cet après-midi un match amical en Angleterre contre Sunderland. Les Olympiens ont fait match nul deux buts partout avec des buts de Moumbagna sur une passe de Murillo et un rush de la recrue Ismaël Koné.

Blanco

Merlin _ Balerdi – Brassier – Meité

Hojberg – Kondogbia

Murillo – Harit – Henrique

Moumbagna

📝 𝙇𝙀 𝙓𝙄 𝘿𝙀 𝘿𝙀́𝙋𝘼𝙍𝙏 #SAFCOM Voici la composition olympienne pour ce 4️⃣ème match de prépa face à Sunderland 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 pic.twitter.com/BeQo81Do76 — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) August 3, 2024



Si les Marseillais ont pris l’avantage au score à deux reprises (0-1 puis 1-2), ils se sont à chaque fois fait reprendre. Avec notamment un penalty concédé à la 83′. Dommage.

⏱️ 27’ | #SAFCOM 0️⃣-1️⃣ Ouverture du score marseillaise ! ⚽️ 𝐀𝐦𝐢𝐫 𝐌𝐮𝐫𝐢𝐥𝐥𝐨 🇵🇦 sert parfaitement 𝐅𝐚𝐫𝐢𝐬 𝐌𝐨𝐮𝐦𝐛𝐚𝐠𝐧𝐚 🇨🇲 qui conclut du pied gauche ! 💪 pic.twitter.com/L2p6VGxv4I — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) August 3, 2024

⏱️59’ | #SAFCOM 1️⃣-2️⃣ L’OM reprend l’avantage grâce à un magnifique but signé 𝐈𝐬𝐦𝐚𝐞̈𝐥 𝐊𝐨𝐧𝐞́ 🇨🇦 ! 🔥 pic.twitter.com/stIgOFI53t — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) August 3, 2024