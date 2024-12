OM : un tournant décisif dans la saison selon Walid Acherchour

La victoire de l’Olympique de Marseille face à Monaco, lors de la 13e journée de Ligue 1, pourrait marquer un tournant décisif dans la saison des Phocéens. Selon Walid Acherchour, consultant pour DAZN, ce succès sous la direction de Roberto De Zerbi représente bien plus qu’une simple victoire.

En battant l’AS Monaco, une équipe réputée pour sa compétitivité, l’OM a envoyé un signal fort à ses concurrents, gravissant ainsi la deuxième place du classement à la mi-saison.

L’importance de la victoire de l’OM face à Monaco

Pour Walid Acherchour, cette victoire doit être considérée comme un « acte fondateur » dans la saison de l’Olympique de Marseille. Il souligne que Monaco est une équipe difficile à affronter, et qu’une telle performance face à un adversaire aussi solide est un véritable test de caractère. « Monaco est une équipe très compétitive, et ce soir, ils l’ont encore montré défensivement », rappelle Acherchour. L’OM a dû faire preuve de caractère et de résilience pour renverser une équipe qui sait se défendre avec organisation et discipline.

Une première mi-temps solide et des intentions claires

Le consultant DAZN met en avant la qualité du jeu marseillais, notamment grâce à une relance efficace de Valentin Rongier, qui a permis à l’équipe de se projeter rapidement vers l’avant. Pour lui, cet aspect du jeu démontre que l’OM est capable de tenir tête à des adversaires redoutables. L’une des actions clés de cette rencontre fut le pénalty obtenu par Murillo, défenseur central, qui incarne parfaitement l’esprit combatif de l’équipe. « On voit des intentions du côté de l’OM », affirme Acherchour, soulignant que les joueurs marseillais ont fait preuve d’une grande détermination tout au long du match.

Un esprit d’équipe renforcé par la stratégie de Roberto De Zerbi



Walid Acherchour insiste également sur l’état d’esprit qui règne au sein du groupe marseillais. Selon lui, la mise au vert et l’esprit « commando » instaurés cette semaine-là ont joué un rôle déterminant dans cette victoire. « Ils sont récompensés », conclut-il. Cette cohésion et cette mentalité collective sont des éléments essentiels qui renforcent les ambitions de l’OM. La victoire contre Monaco s’ajoute à celle obtenue contre Lens, montrant que l’Olympique de Marseille a désormais les ressources nécessaires pour rivaliser avec les meilleures équipes de Ligue 1.

Des perspectives encourageantes pour l’OM

À la suite de cette victoire, l’OM semble bien armé pour aborder les prochaines rencontres avec confiance. Avec des matchs contre Saint-Étienne et Lille à venir, Acherchour estime que ces succès doivent donner aux joueurs de l’OM « beaucoup de confiance ». Le consultant entrevoit ainsi des perspectives très intéressantes pour l’Olympique de Marseille, qui pourra continuer à viser les premières places du championnat. La dynamique actuelle permet au club marseillais de se positionner comme un prétendant sérieux à l’Europe, et peut-être même à la première place du podium en fin de saison.

En conclusion, la victoire de l’Olympique de Marseille contre Monaco représente un tournant dans la saison. Les olympiens, avec leur jeu solide et leur mentalité de vainqueurs, semblent enfin prêts à jouer les premiers rôles en Ligue 1. Pour Walid Acherchour, cette performance va bien au-delà d’une simple victoire : elle est le signe d’une équipe qui a trouvé son équilibre et qui peut viser de grandes ambitions pour la suite de la saison.