OM : Un très heureux évènement est arrivé à Hojbjerg !

Sur son compte Instagram, le joueur de l’Olympique de Marseille Pierre-Emile Hojbjerg a posté un message plein d’émotion, annonçant l’arrivée de son 3e enfant.

Ce mardi, Pierre-Emile Hojbjerg a posté une photo sur son compte Instagram où il annonce la naissance de son 3e enfant. Son message pour légender la photo est plein d’émotion.

« La vie peut être drôle.. Il y a un peu plus de 10 ans, mon père est décédé. (Tu me manques tellement papa). Je l’ai vu vivant pour la dernière fois à l’hôpital. Pendant un moment, j’étais totalement perdu et j’étais très en colère contre la vie. Aujourd’hui, la vie m’a ramené ici. Mon 3ème enfant est arrivé dans ce même hôpital, comme mes 2 autres enfants, en bonne santé et fort. Maintenant, avec un grand objectif, être capable de retrouver le sourire et de me sentir si reconnaissant. Un très beau moment. Merci mon Dieu pour ça », a posté Pierre-Emile Hojbjerg sur son compte Instagram.

Les images incroyables de l’arrivée de Bennacer !

La 4e et dernière recrue du mercato hivernal de l’OM est arrivée à Marseille. Ismaël Bennacer a été accueilli dans une incroyable ambiance !

« One, Two, Three, viva l’Algérie » Ismaël Bennacer est accueilli à Marseille comme à la maison 😍🇩🇿 pic.twitter.com/dbPGcQjowg — La Vague Verte ⭐️🇩🇿⭐️ (@la_vagueverte) February 4, 2025