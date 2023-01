OM: Un Vélodrome bien rempli face à Rennes vendredi ?

L’Olympique de Marseille peut compter sur le soutien de ses supporters lors des matchs à domicile depuis le début de la saison. Le Stade Vélodrome sera encore bien rempli ce vendredi pour la reception de Rennes en Coupe de France.

Selon la Provence, du côté de l’OM, « on attend 40 à 45 000 présents, et les billets sont toujours en vente sur le site du club, mais on espère plus. »

Plus de 40000 supporters vendredi face à Rennes ?

Les billets sont toujours en vente sur le site du club et l’#OM espère attirer plus de spectateurs #OMSRFC #TeamOM #CoupedeFrance https://t.co/kxywksPUkO — La Provence OM (@OMLaProvence) January 17, 2023

🔵J-4 avant OM/Rennes + de 31 000 places vendues 🔹Sud: 5 100

🔹Nord: 4 300

🔹Ganay: 15 300

🔹Jean Bouin: 7 000 Si on parle d’objectif « Coupe de France » aux joueurs, faut le démontrer au Vélodrome: #TousAuVél 🟦⬜ pic.twitter.com/3BFU1OC1aw — DROIT AU BUT (@DROlT_AU_BUT) January 17, 2023

C’est un stade incroyable

« Je suis d’abord content du résultat. Superbe performance des supporters. C’était génial de jouer dans cette atmosphère, ça te booste. Ok, on a fait quelques erreurs dans la première période puis on a commencé à créer des espaces car il jouait si bas et on a fini par marquer ces trois buts. Je pense que c’est un très bon résultat. C’est un stade incroyable. Tout le monde le sait (soupir d’admiration)… Les équipes qui viennent ici veulent toujours arracher quelque chose contre l’OM. C’est notre maison, on ne doit rien leur laisser. C’est génial de jouer ici. J’ai reçu beaucoup de messages, on dit beaucoup de choses sympas sur moi mais je dois prouver sur le terrain. Travailler dur pour donner le maximum pour l’équipe et les supporters. Je suis très heureux du résultat, après quelques erreurs en première mi-temps on a réussi à créer des espaces et marquer ces trois buts, on est sur la bonne voie. Je me sens bien, Marseille est une belle ville avec la mer, il y a tout pour bien travailler. J’ai ressenti de très belles choses ici. » Ruslan Malinovskyi – Source : Maritima (zone mixte)