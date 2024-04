OM : Un vestiaire desabusé !

L’Olympique de Marseille n’a pas fait mieux qu’un match nul face à l’OGC Nice (2-2) lors de la 29e journée de Ligue 1 ce mercredi soir. Un match entaché de plusieurs décisions d’arbitrage contestables…

Si Jean Louis Gasset a évoqué le carton rouge bien sévère en conférence de presse (voir plus bas), Ulisses Garcia à lui aussi critiqué le second carton jaune reçu par son coéquipier «Nous en avons discuté dans le vestiaire et nous avons jugé que la décision de donner le deuxième carton jaune suivi du rouge à Faris (Moumbagna) était assez sévère.» Egalement présent en zone mixte, Leonardo Balerdi est revenu sur ce match nul frustrant. «Oui, c’était un peu dur le match. Mais aussi, c’est dégoûtant parce qu’on avait l’occasion, la dernière occasion, avec Ili (Ndiaye), avec Auba (Aubameyang). On n’a pas eu la chance dans cette situation. Mais après, il y a des choses positives. On a joué à 10 contre 11 et il y a toujours des choses positives.»

C’est vraiment rageant

Même sentiment du côté de Jonathan Clauss au micro de Canal+. «On méritait plus mais y a l’action de Pierre-Emerick. On a eu les occasions pour les tuer, malgré le fait qu’on soit à dix. On n’a rien lâché, on s’est arraché, on a tout donné mais on a ce sore de 2-2. On aurait pu le gagner, c’est frustrant, c’est rageant, répète le latéral auteur du premier but de son équipe ce soir. Ça fait plaisir car en plus ça remet l’équipe sur les bons rails. Je pensais déjà à la suite. Il y a beaucoup de frustration à la fin de ce match, car même à dix, on a fait des choses. C’est vraiment rageant.» Entre sentiment d’injustice et de frustration suite à la barre transversale touchée par Aubameyang dans les arrêts de jeu…

Garcia sur l’expulsion de Moumbagna: « On a trouvé que c’était sévère de donner le deuxième jaune et d’expulser Faris. » #OMOGCN #OM #TeamOM pic.twitter.com/ZmKCox3njZ — Football Club de Marseille (@FCMarseille) April 24, 2024





En conférence de presse après la rencontre, Jean Louis Gasset est revenu sur ce rouge reçu par Moumbagna lors de cet OM – Nice qu’il estime non mérité et sur la conséquence sur son système de jeu. « C’est fait, c’est fait. Ça ne paraissait pas être une agression, de loin en tout cas. Bien sûr, les ralentis donnent plus d’images. J’ai vu Medhi (Benatia), qui m’a dit à la mi-temps que ce n’était pas mérité. Il a fallu passer la mi-temps pour organiser l’équipe et dire exactement ce qu’il fallait faire pour réaliser un bon résultat. On a essayé de faire cela, en ayant toujours l’objectif de gagner. On a débuté timidement, mais à partir de l’égalisation de Clauss, on a pris le jeu à notre compte, on a dominé Nice. L’expulsion vient redistribuer les cartes, nous oblige à adopter un autre système, à repenser la hauteur de l’équipe, mais toujours dans l’esprit. Les joueurs ont bien appliqué le plan. »

Medhi Benatia m’a dit à la mi-temps que ce n’était pas mérité

A lire aussi : OM : Déjà un gros coup dur pour l’Atalanta en Europa League !