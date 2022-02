OM : Ünder a définitivement fait oublier Thauvin?

L’Olympique de Marseille s’est imposé dans un match complètement fou au Vélodrome face au SCO d’Angers sur le score de 5-2. Voici la note et l’appréciation de Cengiz Ünder, entré à la place de Bakambu à l’heure de jeu lors de cette 23e rencontre de Ligue 1.

L’Olympique de Marseille a débuté sa rencontre avec beaucoup de mal… Deux buts viennent assommer les joueurs de Jorge Sampaoli mais pas les abattre. Très vite, les Marseillais se relèvent et se re-mobilisent pour gagner cette rencontre.

A la fin, l’OM l’emporte sur le score de 5-2 grâce à un triplé d’Arek Milik, un but d’Ünder et un missile de Gerson… Durant ce match, l’international turc n’était pas titulaire mais a montré tout l’étendu de son talent lors de son entrée en jeu !

Ünder a définitivement fait oublier Thauvin?

Un temps absent à cause de sa blessure au dos, Ünder nous a manqué. Revenu depuis plusieurs semaines, il lui a fallu du temps pour être de retour à 100%. Mis au repos lors de cette rencontre, il est entré à la 64e pour apporter un peu de jus à l’attaque de l’OM et chercher la victoire. Il a délivré une passe décisive pour le dernier but de Milik avec une magnifique combinaison avec le Polonais. Il réussit ensuite à marquer un superbe but d’une volée du gauche. Déterminant, efficace et spectaculaire… Le Turc a tout pour lui. Suffisant pour faire oublier Thauvin? Ce qui est sûr, c’est que l’on ne regrette pas l’ailier français de ces deux dernières saisons…