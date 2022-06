OM : Under casse tout en sélection !

Si les internationaux olympiens ont jusqu’ici été assez peu performants dans cette dernière période de matchs internationaux, Cengiz Under s’est décidé à rehausser l’ensemble !

La Turquie du Marseillais était opposé hier soir aux Iles Féroés pour la première journée du groupe 1 de la Ligue C de la Ligue des Nations. Titulaire d’entrée de jeu, Under a tout d’abord ouvert le score d’un lob plein de sang froid.

GOAAALLLLLLLLLL !!!! 1-0 Cengiz Ünder profite de l’occasion pour tenter de lober et le ballon entre dans les cages ( pas que 🤭) 🔥🔥 pic.twitter.com/poW6Re1V9M — Cengiz Ünder 🇹🇷 (@Underinhoo7) June 4, 2022



Puis il aurait même pu marquer un second très beau but, typique de l’ailier droit olympien, mais ce dernier a finalement été refusé pour un hors-jeu très limite.

GOOAAALLLLLLLLL CENGIZZZZZZZ POUR LE DOUBLER IL EST INCROYABLE 😍😍😍 pic.twitter.com/SsASROTQ5p — Cengiz Ünder 🇹🇷 (@Underinhoo7) June 4, 2022

Il est finalement sorti à la 80eme minute après avoir signé un match plein.

J’ai l’impression que mes performances s’améliorent match après match

« Je suis passé par la Roma. Mais ce n’est quand même pas comme à l’OM. Ici, c’est l’ambiance la plus forte que j’ai connue. Il y a cette ferveur aussi à Besiktas, en Turquie, mais à Marseille, je ressens cette chaleur dès que j’entre sur le terrain. Elle nous pousse à aller au-delà de notre envie de jouer au football. J’adore ! Je me sens même mieux dans cette ambiance. À 18 ans, quand j’étais à Basaksehir, j’ai joué contre Besiktas. C’était la première fois que je sentais cette ferveur. Pendant 90 minutes, je n’avais absolument pas entendu ce que mes partenaires me disaient. Il y avait une telle ambiance… Je la ressens ici. Marseille, c’est fou ! Ça me stimule. Je ne peux pas m’en passer (…) je me sens tellement bien ici que ça se ressent à travers mes performances. Si aujourd’hui je joue, je marque des buts, je fais des bonnes passes et je m’entends bien avec mes partenaires, c’est que l’ambiance est bonne. (…) Je pense que je suis en train de réaliser la plus belle saison de ma carrière footballistique. J’espère que ça va continuer. J’ai l’impression que mes performances s’améliorent match après match. J’ai envie de marquer et de délivrer de bonnes passes à mes partenaires à chaque rencontre. Je suis très content. » Cengiz Ünder – Source : La Provence