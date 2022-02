OM – Under : « C’est comme si nous étions les seuls à connaitre le système de jeu »

Le système de jeu proposé par Jorge Sampaoli n’est pas compris par tout le monde et en plus depuis quelques semaines fonctionne moins bien. Pour autant, Gengiz Under estime que le groupe comprend bien les exigences du coach argentin.

Dans un entretien accordé à Prime Vidéo et diffusé à la mi-temps du match Troyes vs OM, l’international turc s’est livré sur les exigence de Jorge Sampaoli…

Nous savons quoi faire, même si on n’arrive pas forcément à appliquer les consignes du coach

« Le jeu de Sampaoli incompréhensible ? C’est aussi ce que me disent mes amis, et beaucoup de gens de l’extérieur aussi. En fait, c’est comme si nous étions les seuls à connaitre le système de jeu. Mais nous savons quoi faire, même si on n’arrive pas forcément à appliquer les consignes du coach. Contre Clermont, on s’est raté, c’est vrai, mais généralement on sait ce que l’on fait ». Cengiz Ünder – source : Prime Vidéo (27/02/2022)

Jorge Sampaoli s’est exprimé en conférence de presse juste après le match nul de du club marseillais à Troyes (1-1) lors de la 26e journée de Ligue 1.

« Je pense qu’on a bien contrôlé le match, tout au long de ces deux heures, il y a eu des difficultés à la fin et on a fait match nul. C’était difficile pour nous, cette intensité sur le terrain. On aurait pu gagner, tous les joueurs ont donné tout ce qu’ils avaient sur le terrain (…) Oui il y a eu des difficultés pendant ce match, nous avions un voyage très long, c’est difficile de jouer. Ce n’était pas volontaire de laisser le ballon à l’ESTAC. Nous allons pouvoir nous reposer et travailler sur ça ». Jorge Sampaoli – Source : conférence de presse

Payet, physiquement il commence à être cramé – Riolo

« Le nombre de fois où l’on pensait que l’OM pouvait faire un écart au classement. le nombre de fois où l’OM a perdu des points contre des « petits ». Le nombre de fois où l’OM a fait des matchs incompréhensibles face à des petites équipes… Marseille ne va pas bien, ce n’est pas dans les mêmes proportions qu’à Lyon mais entre Payet Milik Sampaoli, il s’est passé un truc, c’est en train de faire chier tout le monde et il ne trouve pas de solution. Il ne sait pas comment sortir de ça Sampaoli essaye d’expliquer et je pense que ça lui tape sur la tête. On n’est jamais sorti de cette situation et aujourd’hui l’OM est deuxième et Sampaoli ne trouve plus aucune solution. En ce moment il est dans le brouillard. Payet n’est plus là. Il a fait six mois ou il a facilité les choses à l’OM parce qu’il était bon. Aujourd’hui il est en train de lâcher. Physiquement il commence à être cramé … »Daniel Riolo – Source : RMC Sport (2702/2022)