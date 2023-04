OM : « Under ? C’est la meilleure option que l’on ait »

Dans Débat Foot Marseille, Hakim Zhouri est revenu sur la prestation de Cengiz Under contre Lorient ce dimanche. S’il reconnaît une baisse de régime, il estime que l’ailier turc est la meilleure option à son poste.

L’Olympique de Marseille a concédé le match nul ce dimanche lors de la 30ème journée de ligue 1 sur la pelouse du Moustoir contre Lorient (0-0). Les marseillais se sont montré impuissant offensivement, ne parvenant pas à faire sauter le verrou lorientais. Titularisé en attaque aux côtés d’Alexis Sanchez et de Mattéo Guendouzi, Cengiz Under s’est montré très remuant mais trop maladroit dans le dernier geste. Sur Le plateau de Débat Foot Marseille, Hakim Zhouri estime que malgré une baisse de régime l’ailier turc de 25 ans est la meilleure option à son poste.

Under sur la banc ? Je ne vois pas qui mettre à sa place

« Comme d’habitude, il est très remuant, il percute beaucoup mais il croque énormément. Il ne parvient pas à centrer comme il devrait le faire. On se rappelle du Under de la saison dernière et du début de saison qui revenait très bien. On serait tenté de le mettre sur le banc des remplaçants mais on met qui à la place ? Dimitri Payet n’entre pas dans les plans de Tudor, il n’est pas adapté à ce poste. Malinovskyi patine beaucoup, il n’est pas aussi flamboyant qu’on l’espère. Ounahi est blessé et Guendouzi ne fait pas le travail. C’est compliqué. Under, ce n’est pas génial mais dans notre situation, c’est peut-être la solution la moins pire que l’on ait. Son association avec Clauss ne fonctionne plus. Elle marchait très bien en début de saison, aujourd’hui, le mécanisme est grippé. On ne retrouve plus la complicité et la dualité qu’ils avaient. Cela créait un déséquilibre. Cela se terminait soit par un centre de Clauss soit par un frappe enroulée d’Under. C’est un problème mais je ne vois pas qui mettre à la place d’Under. » Hakim Zhouri – Source : Football Club de Marseille (09/04/2023)