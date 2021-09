OM : Ünder de nouveau buteur avec la Turquie !

Efficace depuis le début de saison avec l’Olympique de Marseille, Cengiz Ünder a également profité de la trêve internationale pour s’illustrer. Déjà buteur face au Monténégro mercredi dernier, il a de nouveau marqué face aux Pays-Bas hier soir.

Ce n’est pas une surprise, Cengiz Ünder est en grande forme depuis le début de la saison. Sélectionné avec la Turquie pendant la trêve internationale, l’ailier droit en a de nouveau profité pour s’illustrer. Déjà décisif face au Monténégro mercredi dernier, Cengiz Ünder a de nouveau été buteur face aux Pays-Bas hier soir. Malgré un score sévère (6-1), l’ailier droit turc a donc sauvé l’honneur pour son pays en toute fin de rencontre.

Arrivé à l’Olympique de Marseille cet été en provenance de l’AS Roma, Cengiz Ünder semble s’épanouir en cité phocéenne. Arrivé pour remplacer Florian Thauvin, Pablo Longoria est parvenu à récupérer le Turc grâce à un prêt payant de 500.000 euros avec une obligation d’achat fixée à 8,4 millions d’euros. Décisif depuis le début de saison en championnat avec 3 réalisations en 4 rencontres, Cengiz Ünder est en train de rendre à Pablo Longoria la confiance qu’il lui a accordée.

CENGIZ UNDER 🇹🇷 a marquer ce soir avec la Turquie pic.twitter.com/n7t4cJB605 — Dokho (@Dokho93996207) September 7, 2021

J’ai envie de leur montrer que je peux leur apporter – Cengiz Ünder

Lors de sa conférence de presse de présentation, Cengiz Ünder avait déjà affirmé toute sa détermination et sa volonté de réussir à l’OM. Il avait également indiqué vouloir apporter toutes ses qualités au collectif marseillais. À l’heure actuelle, le Turc réalise parfaitement sa mission.

« J’ai été impressionné par les supporters à Fos en amical, il y avait déjà une grande ferveur. Les supporters à Marseille ressemblent à ceux en Turquie, pour un joueur comme moi, jeune, c’est extrêmement motivant, ça donne encore plus envie de se battre pour l’équipe et pour eux. J’ai envie de leur montrer que je peux leur apporter(…) Cette année il y a eu pas mal de recrues, ce sont des joueurs de grande qualité. On est une équipe jeune, l’apport d’un joueur comme Payet est important, il a de l’expérience, une bonne vision du jeu, il comprend très vite nos déplacements. Quant à nos ambitions, l’OM mérite de jouer en Ligue des champions, on vise cette qualification. » Cengiz Ünder – Source : Conférence de presse (26/07/21)