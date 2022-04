OM : Under doit trouver son second souffle !

L’Olympique de Marseille s’est imposé 0-1 face à Reims lors du match de la 34e journée de Ligue 1. Voici la note et l’appréciation de Cengiz Under, titulaire lors de ce match à Reims.

L’Olympique de Marseille devait vraiment gagner son match face à Reims en clôture de la 35e journée de Ligue 1. Les marseillais devaient conserver les 6 points d’avance sur Monaco et Rennes, et cela n’a pas été simple. Face à un Stade de Reims ultra défensif, avec un gros bloc bas mais aussi des moments de pressing, l’équipe proposée par Jorge Sampaoli a manqué de rythme et de mouvement. Mis à part une frappe lointaine de Milik en début de match, les marseillais se sont procuré très peu d’occasions. La première mi-temps est surtout un enchainement de mauvaises passes et de choix discutables. Le coach argentin a décidé de faire entrer Payet et Gerson dès la seconde mi-temps, ce qui a apporté plus de précision technique et d’avantage de mouvent, une sensation confirmée par l’entrée (tardive) en jeu de Dieng très remuant. Gerson a été tout proche d’ouvrir le score suite à un centre de l’international sénégalais, mais le brésilien a finalement marqué l’unique but du match suite à une passe de Payet. L’ancien joker de Flamengo a mystifié la défense d’un magnifique geste technique et une frappe du droit. Un but splendide et une victoire très importante.

De retour après une petite blessure, Under n’a pas été bon. L’international turc a raté énormément de choses simples et a même affiché de l’agacement avant d’être remplacé…

A lire : Reims – OM (0-1) Sampaoli : « On sait que derrière nous ça pousse fort… »

La note de Cengiz Under : 3/10

Son appréciation FCM

Under doit trouver son second souffle !

De retour dans le onze, l’ailier droit n’a pas montré son meilleur visage. Il a été bien trop maladroit techniquement pour être dangereux. Il a même affiché son agacement avant d’être remplacé, car peu servi comme son compère Milik. Joueur décisif de l’attaque olympienne (12 buts et 5 passes décisives TCC cette saison), Under va devoir retrouver son adresse et peut être varier d’avantage son jeu après cette petite blessure au genou.

Les notes des médias

L’Equipe 3/10 L’ailier turc n’a pas été très inspiré dans l’ensemble même si le jeu de l’OM a souvent ronronné. Mais sur les rares ballons dont il aurait pu profiter, il a été trop maladroit ou trop prévisible dans ses choix. Remplacé par Lirola (73e), qui s’est placé dans le couloir droit de la défense. Maxifoot 3.5/10 Une déception sur cette rencontre. Positionné sur le côté droit, l’international turc était en réalité très libre dans ses déplacements, notamment pour dézoner dans l’axe. Mais gêné par le marquage d’Abdelhamid, l’ailier prêté par l’AS Roma a multiplié les imprécisions techniques et n’a finalement pas été capable de créer du danger sur la cage de Rajkovic. Remplacé à la 72e minute par Pol Lirola. FootMercato 4.5/10 De retour après une légère blessure au genou, Cengiz Under n’a pas vraiment répondu présent ce dimanche soir. S’il a touché énormément de ballons sur son côté droit, il n’a jamais su faire de différences par le dribble ou la passe comme il sait si bien le faire d’ordinaire. On l’a senti moins frais physiquement également. 90Min 4/10 Cengiz Ünder s’est distingué une première fois par un missile dans les tribunes. Une prise d’initiative salutaire. L’international turc a proposé plusieurs centres rentrant avec sa patte gauche. En seconde, il y a eu données. Des prises de décision terribles dans la construction et des appels peu servis. Frustrante soirée pour lui. Pol Lirola n’a pas fait beaucoup mieux mais a libéré Rongier de son poste de piston.

REIMS – OM (0-1) : GERSON le sauveur ! Quel BUT de FOU !!!!

;