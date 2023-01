OM : Under est cash concernant le mercato !

Avant la reception du FC Lorient samedi au stade Vélodrome, Cengiz Under a participé à la traditionelle conférence de presse d’avant march au centre RLD. Le milieu offensif a été interrogé sur ses différents prêts…

Under a profité d’une question sur ces prêt pour affiché son bonheur d’être à l’OM et son envie de rester !

Je me sens bien ici, je veux rester

« J’ai souvent affiché la satisfaction d’être à Marseille, je me sens bien ici, je veux rester. je me sens comme dans ma famille, on s’entend bien, l’ambiance est bonne et les performances sont là. Je suis content d’être sous contrat ici ! » Cengiz Under – source : Conférence de presse (13/01/2023)