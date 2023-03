OM : Under explique ses difficultés et son énorme point de progression depuis 2022 !

Remplaçant en début de saison, Cengiz Under a gagné la confiance de son entraîneur. Il est devenu au fil des matchs un élément important de la rotation exercée par l’entraîneur croate. L’attaquant turc explique dans Objectif Match avoir beaucoup mûri depuis l’année dernière et se dit prêt à tout donner avant le sprint final.

Recruté lors du mercato estival 2021, Cengiz Under s’est très vite adapté à son nouvel environnement. L’arrivée d’Igor Tudor sur le banc de l’Olympique de Marseille cet été a rebattu les cartes. L’ailier turc n’entrait pas dans les plans de son entraîneur et a rapidement été déclassé dans la hiérarchie des attaquants. À force de travail et d’abnégation, le joueur de 25 ans a regagné la confiance de son entraîneur au point de retrouver une place régulière dans le onze de départ marseillais. Dans « Objectif Match », il se livre sur son début de saison difficile et sur les efforts qu’il a dû faire pour se remettre à niveau.

À LIRE AUSSI : Mercato OM : « Tavares ? Les dirigeants d’Arsenal ont le même avis que ceux de Marseille »

Le Cengiz du début de saison est très différent de celui d’aujourd’hui

« Ce processus a été très difficile pour moi. J’ai rencontré des difficultés au début. Le coach essayait de me motiver en insistant et en répétant ce qu’il fallait faire sur le terrain. J’étais parfois énervé parce que je voulais répondre aux attentes. Maintenant, j’ai pris conscience de tout ça même si à l’époque je pensais différemment. J’ai beaucoup évolué sur le plan mental et dans l’état d’esprit. Le Cengiz du début de saison est très différent de celui d’aujourd’hui. Je me sens très bien et je fais beaucoup de choses sans aucun problème, physiquement notamment. Je me sens beaucoup mieux que l’année dernière sur ce point. Je travaille beaucoup. Quand on travaille, on a forcément des résultats. L’entraîneur m’apporte beaucoup. Grâce à lui, je me sens mieux physiquement, je cours beaucoup plus et suis plus combatif. De ce fait, j’aide davantage mes coéquipiers. En ce moment, tout va bien pour moi. » Cengiz Under – Objectif Match (23/03/2023)

🎙️ «𝐋𝐞 𝐂𝐞𝐧𝐠𝐢𝐳 𝐝𝐮 𝐝𝐞́𝐛𝐮𝐭 𝐝𝐞 𝐬𝐚𝐢𝐬𝐨𝐧 𝐞𝐬𝐭 𝐭𝐫𝐞̀𝐬 𝐝𝐢𝐟𝐟𝐞́𝐫𝐞𝐧𝐭 𝐝𝐞 𝐜𝐞𝐥𝐮𝐢 𝐝’𝐚𝐮𝐣𝐨𝐮𝐫𝐝’𝐡𝐮𝐢» La 𝘁𝗿𝗮𝗻𝘀𝗳𝗼𝗿𝗺𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 de l’ailier turc 🇹🇷 est à retrouver dans l’épisode 5️⃣ d’Objectif Matchs disponible sur #OMPRIME — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) March 23, 2023

Je le trouve trop irrégulier

« Qui sont les 2 ou 3 joueurs à absolument gardés la saison prochaine ? Personnellement, je garde Rongier, Mbemba et Clauss. J’espère en garder plus que trois, je mettrais Gigot aussi. Je ne changerais pas de gardien non plus, même si en ce moment il est un peu moins rassurant. Les joueurs que je n’ai pas envie de voir partir, je mettrais Lopez, Mbemba, Gigot, Clauss, Rongier, Veretout, Harit, Kolasinac et devant Malinovskyi et Sanchez. Par contre, en cas de belle offre pour Under, je ne suis pas contre son départ et voir un autre profil arriver. C’est un joueur que j’aime bien, qui a beaucoup de qualités, un bon état d’esprit, qui peut marquer de superbes buts et faire de superbes passes, mais je le trouve trop irrégulier et surtout trop soliste dans sa vision du football. » Nicolas Filhol – Source : Football Club de Marseille (14/03/23)