OM : Under, l’autre homme décisif !

L’Olympique de Marseille s’est imposé 1-2 face a FC Bâle lors du match retour des huitièmes de final de Conférence League. Voici la note et l’appréciation de Cengiz Under, titulaire et buteur décisif lors de ce match en Suisse.

L’Olympique de Marseille a eu l’occasion de tuer ce 8e de finale lors de la première mi-temps. Cédric Bakambu a raté 3 grosses occasions, pape Gueye aurait pu lui aussi marquer. Mais le plus gros raté est quand même ce contre éclair, Gueye avait parfaitement lancé Harit en profondeur, l’ailier avait fait parler sa vitesse pour se présenter seul face au gardien autrichien du FC Bâle avant de trop tergiverser et de se faire tacler par derrière. Penalty logique mais pas de carton rouge, et l’international marocain n’a pas assez appuyé sa frappe permettant au portier de réalisé un arrêt, Bakambu n’a pas cadré sa reprise sur le second ballon. De quoi avoir de gros regrets, d’autant que les Suisses ont égalisé sur l’ensemble des deux rencontres par Ndoye suite à plusieurs ratés défensifs de Luan Peres et Pol Lirola. L’OM a douté 10 minutes, avant que Gerson, qui avait remplacé Harit, ne délivre un centre parfait pour Under au second poteau. Une égalisation synonyme de qualification, d’autant que Valentin Rongier s’offrira enfin un but d’une frappe dans les arrêts de jeu.

Titularisé au milieu dans un rôle d’ailier droit, Cengiz Under a été plus tranchant en seconde période. Il a été décisif de sa belle reprise du gauche…

La note de Cengiz Under : 6.5/10

Son appréciation FCM

Under, l’homme décisif !

Avec Dimitri Payet suspendu pour ce match, Milik et Gerson sur le banc, Under avait la responsabilité d’être le joueur décisif face à Bâle. Une sensation confirmé suite au manque d’efficacité de Bakambu et Harit. Cependant, l’international turc a dû attendre l’entrée en jeu de Gerson pour recevoir un très bon centre et parfaitement placer sa reprise du plat du pied au premier poteau. Il a donné de la vitesse au jeu marseillais par ses prises d’initiative, plus performant en seconde période. Bémol habituel, son entente avec Lirola est toujours médiocre…

Les notes des médias

L’Equipe 7/10 Il a montré beaucoup d’envie dans toutes ses prises de balle et il a été à l’origine de nombreuses actions comme cette frappe de Gueye (9e). L’international turc a surtout été décisif en reprenant de volée un centre de Gerson pour égaliser (74e). Remplacé par BALERDI (90e+2) qui a entraîné le passage à cinq derrière. Maxifoot 7/10 de retour dans le onze de départ sur le côté droit, l’ailier de l’Olympique de Marseille a été bon sur cette partie. Dans son couloir, l’international turc a pourtant eu du mal à combiner avec Lirola. Mais sur ses tentatives individuelles, il a été capable de créer du danger et a proposé de nombreuses solutions. Bien sûr, il a aussi sublimé sa copie avec cette volée pour égaliser et ainsi participer à la qualification de l’OM. Ouest-France 6.5 /10 Son but vaut de l’or pour l’Olympique de Marseille. Titulaire sur son flanc droit, Cengiz Ünder s’est montré en jambes, surtout lors de la deuxième mi-temps. Le Turc a tout tenté, que ce soit par le dribble, la passe ou enfin, le tir. En trompant Lindner, l’ailier envoie Marseille en quarts de Ligue Europa Conference.

