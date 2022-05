OM : Under n’y arrive plus…

L’Olympique de Marseille s’est incliné lourdement 0-3 face à Lyon lors de cette 35e journée de Ligue 1. Voici la note et l’appréciation de Cengiz Under, titulaire lors de ce match.

L’Olympique de Marseille était prévenu, car Lyon vient souvent s’imposer au Vélodrome en fin de saison. Sampaoli avait décidé de laisser Guendouzi, Rongier et Harit sur le banc. Le match a été globalement médiocre avec un manque flagrant de rythme des deux côtés. L’OM a eu plusieurs occasions franches en premières mi-temps mais Arek Milik n’a pas été efficace. L’OM, sans être bon, aurait pu mener au score, au passage l’arbitre n’a pas voulu siffler une main de Dembélé dans sa surface. Monsieur Gauthier a par contre validé le but lyonnais malgré un possible hors jeu et une faute sur Pau Lopez. Ce but encaissé a clairement mis un coup sur la tête des marseillais, qui ont été incapables de se révolter. Lyon a marqué un second but sur une hésitation de Caleta Car avec Harit et un marquage aléatoire de Saliba. L’OM aurait pu revenir à 2-1 dans les dernières minutes, mais Bakambu a totalement raté une énorme occasion et sur le contre, Toko Ekambi a planté le but du 0-3. Une humiliation à domicile avec un gros manque d’efficacité, des erreurs défensives, une incapacité à réagir et un arbitrage douteux…

En difficulté depuis un moment, Cengiz Under a été encore décevant. Incapables d’accélérer, l’ailier n’a pas été décisif et a eu du mal à exister dans le jeu…

A lire : OM: Sampaoli fustige l’arbitrage face à Lyon !

La note de Cengiz Ünder : 3/10

Son appréciation FCM

Under n’y arrive plus…

Il n’arrive plus à faire des différences, lisible dans ses prises de balle, Under manque de jus. L’ailier ne décale jamais Lirola, il revient systématiquement sur son pied gauche pour tenter de repiquer dans l’axe. Mis à part une bonne passe pour Milik lancé en profondeur, il n’a pas été capable de participer positivement au jeu offensif de son équipe. Bien lancé en profondeur par Payet, il n’a pas eu la capacité d’accélérer pour devancer la sortie de Lopes. De plus, ce dernier défend à minima. Une fin de saison décevante…

Les notes des médias

L’Equipe 3/10 Un superbe ballon pour Milik (11e) puis des gestes techniques superflus car inefficaces, il n’a pas été irréprochable dans le repli défensif ce qui a agacé Gerson en première mi-temps. Maxifoot 4/10 L’ailier turc n’a pas réussi à faire beaucoup de différences sur son aile. Il a remporté peu de duels et n’a pas pesé offensivement dans cette rencontre. Remplacé à la 62e par Bamba Dieng. FootMercato 3/10 L’ailier turc n’a pas réussi à faire de différences face à l’Olympique Lyonnais. Remportant peu de duels et ne convertissant pas beaucoup de dribbles, il n’apportait pas grand-chose sur le front de l’attaque marseillaise, à l’image de son appel trop court dans la profondeur. 90Min 3/10 Cengiz Ünder a été souvent pris en reculant et n’a pas pu prendre le dessus. L’international Turc n’a pas eu beaucoup de bons ballons à négocier. Le meilleur a été vendangé par Gerson. Il a tenté beaucoup d’appels peu servis par ses coéquipiers. Ünder a été maladroit sur ses choix et prises de balle, sûrement frustré.

OM – LYON (0-3) : Humiliation au vélodrome ! ARBITRAGE, Inquiétude pour la fin de saison ?