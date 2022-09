OM : Under, prouve qu’il reste une solution…

Under, prouve qu’il reste une solution…

Poussé vers la sortie lors de ce merato (Turquie / deal avec l’Atalanta), Under a vu son poste d’ailier droit disparaitre dans le système de jeu de Tudor. En l’absence de Payet, il a été titularisé et a montré qu’il avait les qualités pour évoluer en soutient de l’attaquant dans un rôle plus axial. L’ancien de la Roma a été remuant et surtout précis dans son jeu de passe. Il est décisif sur le but de Gerson. Quand il est incisif comme ça, il montre à son coach qu’il reste une solution pour venir concurrencer Payet et Gerson…