OM : Under, retour en forme pour le sprint final ?

L’Olympique de Marseille s’est imposé 0-3 face à Lorient lors du match de la 36e journée de Ligue 1. Voici la note et l’appréciation de Cengiz Ünder, titulaire lors de ce match à Lorient.

L’Olympique de Marseille devait vraiment s’imposer à Lorient car la victoire de l’AS Monaco face au LOSC avait fait perdre la seconde place aux marseillais. Les hommes de Sampaoli ont pris en main le jeu, Guendouzi a retrouvé un peu d’énergie, Gerson a été à la baguette en l’absence de Payet et Harit. Le milieu de terrain brésilien s’offre la première grosse occasion de la rencontre d’une belle tête au second poteau bien sortie par Dreyer. L’OM a continué à pousser, Dreyer a encore était décisif sur une tête de Dieng et une frappe de Gueye. Juste avant la mi-temps, Guendouzi et Under vont presser Morel, qui perd le ballon, l’international turc centre parfaitement du gauche pour Dieng qui ouvre le score. Les marseillais se sont quand même fait peur sur un corner et une tête, que Laporte, seul, ne cadre pas. L’OM mène 0-1 à la mi-temps et ne va pas s’arrêter là, dès l’entame Gerson talonne pour son compatriote Peres, qui trouve Guendouzi dans la surface, l’international français s’avance et termine l’action pour une avance deux 2 buts ! Gerson va même s’offrir le 3e but suite à un superbe centre de Dieng, 0-3 après l’heure de jeu, le match est plié. Sampaoli va devoir faire avec la gestion des organismes car Bakambu, Caleta Car, Gerson et Dieng sont sortis sur blessure ou par précaution.

Aligné à son poste d’ailier droit Cengiz Ünder a retrouvé de l’énergie, il a été actif dans le pressing et fait parlé son pied gauche…

A lire : OM : Sampaoli donne des nouvelles des blessés (Dieng, Bakambu, Gerson, Harit, Milik, Caleta-Car…)

La note de Cengiz Ünder : 6.5/10

Son appréciation FCM

Under, retour en forme pour le sprint final ?

En difficulté depuis plusieurs match et son retour de blessure, l’ailier turc affiché même parfois de la lassitude dans son attitude. Il a retrouvé son esprit de combattant face à Lorient, en enchainant les courses, le pressing. Il va d’ailleurs chercher un ballon dans les pieds de Morel, et il centre parfaitement pour Dieng sur l’ouverture du score. Il a bien tiré les coups de pied arrêtés avec notamment une énorme occasion pour Dieng de la tête. Il pourrait avoir son importance lors des deux derniers matches…

Les notes des médias

L’Equipe 6/10 Sa hargne, quand il va récupérer le ballon épaule contre épaule avec Morel, a débloqué la rencontre. Son centre ensuite a été parfait pour l’ouverture du score de Dieng (39e). Un corner très bien tiré qui amène deux occasions de but (26e). Maxifoot 7.5/10 En perte de vitesse ces dernières semaines, l’ailier turc a retrouvé des sensations sur cette rencontre. Même si ses centres étaient parfois trop courts, il était clairement le Marseillais le plus entreprenant en début de match, n’hésitant pas à repiquer vers l’axe pour combiner. On retiendra surtout la qualité de son pressing, sa récupération autoritaire et son centre décisif pour Dieng. FootMercato 6/10 Si les offensives qu’il a initiées n’ont pas été conclues, le Turc a su apporter du danger dans le derniers tiers lorientais, que ce soit dans le jeu ou sur coups de pied arrêtés. C’est d’ailleurs par lui que passaient majoritairement les offensives de l’OM. Son corner a amené la double occasion marseillaise face à un Dreyer impressionnant (26e). Après avoir bien chipé le ballon dans les pieds de Morel, il a parfaitement trouvé Dieng au second poteau pour l’ouverture du score. 90Min 6/10 Cengiz Ünder a été récompensé de ses prises d’initiatives. L’international turc s’est battu avec Mattéo Guendouzi pour récupérer le ballon sur le but. Ensuite, il a envoyé un centre parfait pour Bamba Dieng. Ensuite, on l’a plus vu en défense se replier pour soutenir Rongier. Une légère perte de rythme logique en fin de rencontre après un premier acté effréné.

L’OM s’impose 3-0 à Lorient, mais 4 blessés ? Le mercato à venir, le coach…