OM : « Ünder s’est totalement installé dans cette équipe »

Titulaire indiscutable sur le front de l’attaque de l’OM, Cengiz Ünder est l’une des recrues les plus performantes sur ce début de saison. Il s’est imposé comme un cadre…

Recruté par l’Olympique de Marseille au mercato estival, Cengiz Ünder est devenu essentiel dans le système de jeu proposé par Jorge Sampaoli. Toujours dans la provocation et dans le un contre un, sa percussion dynamise le jeu de l’OM. Alors que le côté gauche est le point faible des Marseillais, Ünder a réussit a stabiliser l’autre côté. Quand Arek Milik aura retrouvé sa forme optimale, la relation entre les deux pourra encore s’améliorer, surtout que l’ancien offensif de l’AS Roma aime faire des centre intérieur fuyant. Une trajectoire interessante pour un buteur de la qualité de Milik, habituellement très adroit devant le but.

Notre journaliste Nicolas Filhol a encensé l’ailier droit :

C’est un joueur majeur de l’attaque olympienne– Filhol

« C’est un joueur majeur de l’attaque olympienne, surtout que tu n’as pas d’ailier qui s’impose de l’autre côté, à gauche. Si Sampaoli a fait jouer Lirola c’était plus pour bloquer le couloir plutôt qu’avoir un apport offensif. Autant Konrad a fait un bon début de saison, il joue un peu moins, tout comme Dieng avec le retour de Milik. Il y a aussi Harit mais qui joue jamais à gauche. Ünder lui s’est installé comme un titulaire indiscutable. » Nicolas Filhol— Source: FCM (09/11/21)

Under est la meilleur recrue du mercato de l’OM– Le Roy

« Under est la meilleure recrue du mercato de l’OM. C’est beaucoup plus facile pour un défenseur de trouver des solutions sur 70 mètres, que pour un attaquant dans 7 mètres 32. La plupart du temps, les défenseurs s’adaptent assez facilement dans un club, comme les gardiens avec Pau Lopez par exemple. Mais un attaquant, c’est plus compliqué. Surtout qu’Under manquait de confiance. uand il est arrivé à Marseille, il n’était pas au sommet de sa forme. Mais tout le monde connaissait son talent. Moi, je suis étonné par son incroyable qualité technique. Ce qu’il a réussi à faire sur son but à Clermont, c’est très fort. Il n’avait qu’un petit espace pour trouver une solution avec son pied gauche. Mais tout cela confirme simplement son excellent début de saison. Il est déroutant, il travaille beaucoup. C’est tellement difficile d’être attaquant, et encore plus à l’OM, que je pense qu’Under est bien la meilleure recrue estivale de l’OM ! » Claude Le Roy— Source: La chaîne l’Equipe (03/11/21)