Avant la réception du SCO Angers, Jorge Sampaoli a été interrogé sur l’état de son groupe. Le coach a donné son avis sur le niveau de jeu décevant de Pol Lirola…

Jorge Sampaoli a conscience que Pol Lirola n’est pas à son meilleur niveau. Il estime que le latéral espagnol est moins à l’aise avec Under, le duo n’a pas trouvé son équilibre…

Sa relation actuelle est différente de celle qu’il avait avec Thauvin — Sampaoli

« C’est vrai que Lirola a fait six mois très bons l’an dernier. Sa relation actuelle est différente de celle qu’il avait avec Thauvin. Ünder cherche plus le but, et l’attend un peu moins pour dédoubler, ce qui le frustre un peu. Ils doivent travailler sur cette communication. S’il y a des problèmes de rendement, on doit les résoudre tous ensemble ». Jorge Sampaoli – source : Conférence de presse (03/02/2022)

#Sampaoli : « Face à Angers, il faut espérer que ce soit un bon match. On a beaucoup d’accumulation donc des joueurs sont fatigués. On veut rester dans le haut du classement » #LiveFCM #OM — Football Club de Marseille (@FCMarseille) February 3, 2022

Pol Lirola avait évoqué son positionnement sur le terrain et son rendement cette saison.

C’est vrai que je suis moins efficace mais ce n’est pas le système ou le jeu qui est en cause.

« On a changé de système par rapport à la saison dernière, le coach me voit comme un joueur polyvalent, capable de jouer à plusieurs postes. Je suis à sa disposition, je dois juste donner mon meilleur pour aider l’équipe. Je suis à l’aise en ailier, où j’ai plus joué dernièrement en l’absence d’Under, mais je suis aussi à l’aise en latéral. » (…) C’est vrai que je suis moins efficace mais ce n’est pas le système ou le jeu qui est en cause. J’ai souvent des opportunités, mais je suis moins décisif, moins bon sur la dernière passe. C’est plus des erreurs de ma part qu’une question de système, je vais retourner la situation et corriger ça pour faire de nouveau des passes décisives ». Pol Lirola – Source Conférence de presse (03/12/2021)