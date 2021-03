OM : Une 5e arrivée dans le staff de Samapoli

Jorge Sampaoli a été présenté à la presse hier. Le coach a présenté son projet de jeu et répondu aux questions des journalistes. Il devrait obtenir une nouvelle arrivée dans son staff…

Jorge Sampaoli veut vite faire évoluer la mentalité de son groupe : « On a commencé à évaluer le grouper a court terme pour pouvoir prendre des décisions à court mais aussi moyen terme. Notre philosophie appelle à se tourner vers le but adverse plus que vers le nôtre. » Pour cela, le coach argentin va s’appuyer sur son staff qui va s’enrichir.

Sampaoli a débarqué à Marseille avec 4 adjoints : Jorge Desio son bras droit, Pablo Fernandez son préparateur physique, Diogo Meschine son analyste et Patricio D’Amico analyste vidéo mais aussi chargé de la traduction. Deux éléments internes ont rejoint le staff, Laurent Spinosi, entraineur des gardiens et Pancho Abardonado en tant qu’adjoint. Mais ce n’est pas terminé.

Iñigo Dominguez devrait arriver

Jorge Sampaoli a précisé mardi en conférence de presse qu’il évalué « la possibilité d’élargir le staff technique ». Selon la Provence, « un cinquième homme va bientôt débarquer : Iñigo Dominguez. Ce dernier devrait tenir un rôle d’analyste et d’adjoint terrain. « Cet Espagnol de 42 ans a déjà secondé Sampaoli par le passé, lorsque celui-ci officiait à la tête du Chili puis au FC Séville. »