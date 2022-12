OM: Une ancienne star du foot français fan de Marseille !

Interrogé par La Provence, David Trezeguet a donné son avis sur l’Olympique de Marseille et l’environnement qui l’entoure. L’ancien attaquant de la Juventus Turin a dévoilé son admiration pour le club.

Passé par la Juventus Turin, l’AS Monaco ou encore River Plate, David Trezeguet est sans doute l’un des attaquants les plus marquants de l’histoire de l’Equipe de France. Présent au Qatar pour la Coupe du Monde, l’ancien buteur international a été interrogé par La Provence et il en a profité pour donner son avis sur l’Olympique de Marseille et tout ce qui gravite autour.

« Si venir à Marseille m’aurait plu ? Oui ! Quand on aime le foot et la passion qu’il génère, Marseille fait partie des endroits qu’on aime. J’en ai discuté avec Pablo Longoria, il est conscient de cette folie qui fait partie du sang des Marseillais. A chaque fois que Marseille va à Monaco, c’est la folie totale. C’est beau. Marseille, c’est unique ! » David Trezeguet – La Provence (10/12/2022)

L’homme qui a offert la victoire aux Bleus en finale de l’Euro 2000 sait de quoi il parle lorsqu’il se prononce sur l’ambiance autour d’un club puisqu’il est passé par River Plate où il a d’ailleurs évolué avec un certain… Lucas Ocampos, passé par l’OM, aujourd’hui prêté par le FC Séville à l’Ajax Amsterdam.