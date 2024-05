OM : Une belle récompense pour Ounahi, c’est confirmé pour Harit !

Ce mardi, Amine Harit a de nouveau pu s’apercevoir que son nom n’est dans la liste donnée par la sélection marocaine pour le prochain rassemblement. Ounahi est en revanche appelé !

Ce mardi l’OM a félicité son international marocain, Azzedine Ounahi, qui a été appelé pour le prochain rassemblement. En revanche, Amine Harit n’est toujours pas de retour sous les ordres de Walid Regragui qui l’avait déjà écarté en mars dernier.

لائحة المنتخب الوطني المستدعاة لمباراتي زامبيا 🇿🇲 و جمهورية الكونغو 🇨🇬

🚨 Our National Team’s squad list for the next matches against Zambia & Republic of Congo pic.twitter.com/Ndrj8oQOdf — Équipe du Maroc (@EnMaroc) May 28, 2024

Des tensions avec Regragui?

Azzedine Ounahi a été appelé par la sélection marocaine en mars mais pas Amine Harit ! Le milieu offensif ne fait pas parties des joueurs appelés par Walid Regragui alors qu’il a participé à la dernière CAN. Hakim Zhouri, journaliste pour Les Lions de l’Atlas, expliquait déjà les raisons sur son compte Twitter. « Il y a eu des tensions durant la CAN notamment sur son temps de jeu qui a créé une légère cassure… et avec le choix dont dispose Regragui à ce niveau c’est assez facile de s’en passer. » Pour rappel, la sélection marocaine a récemment appelé Brahim Diaz et Eliesse Ben Seghir à ce poste.