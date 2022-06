OM : Une bonne nouvelle pour Saliba et Guendouzi?

Sélectionnés avec l’Equipe de France par Didier Deschamps, Mattéo Guendouzi et William Saliba pourraient être titulaires ce lundi soir face à la Croatie !

L’Olympique de Marseille a réalisé une bonne saison grâce notamment à deux recrues du mercato estival 2021 : Mattéo Guendouzi et William Saliba. Les deux joueurs d’Arsenal ont montré l’étendue de leur talent sur les pelouses de Ligue 1 et de compétitions européennes et ont gagné leur place chez les Bleus.

Saliba et Guendouzi titulaires?

Didier Deschamps leur a fait confiance une nouvelle fois pour ces rencontres de Ligue des Nations qui ont début ce vendredi face au Danemark. Selon RMC, Didier Deschamps a pris des décisions pour le match contre la Croatie ce lundi soir !

En effet, le sélectionneur devrait titulariser les deux joueurs de Sampaoli sur le terrain. Saliba pourrait évoluer dans une défense à 4 aux côtés de Kimpembe, Digne et Pavard. Pour Guendouzi, il sera devant son ancien coéquipier avec Aurélien Tchouaméni de l’AS Monaco.

Le onze probable

Le onze de départ probable face à la Croatie ce lundi soir : Maignan – Pavard, Saliba, Kimpembe, Digne – Tchouameni, Guendouzi – Clauss, Nkunku, Diaby – Ben Yedder

🇭🇷🇫🇷 Face aux nombreux absents ou méformes, Didier Deschamps pourrait choisir de changer de système face à la Croatie. Lors de la séance à huis clos ce dimanche à Split, le sélectionneur a fait travailler ses hommes avec une défense à quatre : Pavard, Saliba, Kimpembe, Digne. — RMC Sport (@RMCsport) June 5, 2022

Calendrier des matchs internationaux de nos Olympiens

Lundi 6 juin

Croatie – France / Duje Caleta-Car – William Saliba et Matteo Guendouzi

Ligue des Nations – 20h45 à Split

Algérie – Les Comores Espoirs / Yakine M’madi, Naïm Chadhuli et Aaron Kamardin

Tournoi Maurice-Revello – 17h30 au stade Parsemain

Mardi 7 juin

Bosnie-Herzégovine – Roumanie / Sead Kolasinac

Ligue des Nations – 20h45 à Zenica

Lituanie – Turquie / Cengiz Under

Ligue des Nations – 21h45 à Vilnius

Rwanda – Sénégal / Pape Gueye

Eliminatoires CAN 2023 – 19h00 à Diamnadio

Italie U20 – Pologne / Franco Tongya

Amical – à San Benedetto del Tronto

Mercredi 8 juin

Belgique – Pologne / Arek Milik

Ligue des Nations – 20h45 à Bruxelles

Jeudi 9 juin

Maroc – Afrique du Sud / Amine Harit

Eliminatoires CAN 2023 – 21h00 à Rabat

France Espoirs – Israël / Salim Ben Seghir et Simon Ngapandouetnbu

Amical – à Clairefontaine

Vendredi 10 juin

Autriche – France / William Saliba et Matteo Guendouzi

Ligue des Nations – 20h45 à Vienne

Danemark – Croatie / Duje Caleta-Car

Ligue des Nations – à Copenhague

Samedi 11 juin

Pays-Bas – Pologne / Arek Milik

Ligue des Nations – 20h45 à Rotterdam

Monténégro – Bosnie-Herzégovine / Sead Kolasinac

Ligue des Nations – 20h45 à Podgorica

Luxembourg – Turquie / Cengiz Under

Ligue des Nations – 21h45 au Luxembourg

France Espoirs – Israël / Salim Ben Seghir et Simon Ngapandouetnbu

Amical – à Clairefontaine

Lundi 13 juin

Liberia – Maroc / Amine Harit

Eliminatoires CAN 2023 – 21h00 à Casablanca

Mardi 14 juin

Pologne – Belgique / Arek Milik

Ligue des Nations – 20h45 à Varsovie

Bosnie-Herzégovine – Finlande / Sead Kolasinac

Ligue des Nations – Mardi 14 juin à 20h45 à Zenica

Turquie – Lituanie / Cengiz Under

Ligue des Nations – Mardi 14 juin à 21h45 à Izmir

France – Croatie / William Saliba et Matteo Guendouzi – Duje Caleta-Car

Ligue des Nations – 20h45 au Stade de France

Ils seront 8️⃣ Olympiens à défendre les couleurs de leurs 𝘀𝗲́𝗹𝗲𝗰𝘁𝗶𝗼𝗻𝘀 𝗻𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹𝗲𝘀 respectives lors de la prochaine trêve 🌍 👏

Bonne chance messieurs 🤝 Le programme complet par ici 👉 https://t.co/2VkWjLJupy — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) May 27, 2022

