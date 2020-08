OM : « Une caricature de la caricature de Radonjic… »

L’Olympique de Marseille commence bien sa saison avec une victoire en Ligue 1 ! Malgré tout, certaines absences se sont faites ressentir, notamment à gauche de l’attaque… Voici l’appréciation et la note de Nemanja Radonjic.

L’Olympique de Marseille a réussi sa rentrée en prenant les 3 points ce dimanche face à Brest. En attaque, Florian Thauvin a été dans tous les bons coups en offrant deux passes décisives et en marquant pour ouvrir le score.

Sur le côté gauche, en remplacement de Dimitri Payet, Nemanja Radonjic n’a pas pondu sa meilleure prestation avec l’OM… Le Serbe a tout manqué et a été beaucoup trop individualiste. Un match frustrant pour les supporters marseillais qui avaient sûrement en tête son but au Vélodrome face aux Brestois la saison dernière.

Individualiste à l’excès, improductif et avec un travail défensif hasardeux. Dit autrement, Radonjic à Brest c’est seulement 29 ballons touchés, 13 passes tentées (76% réussies), 0 tir, 0 passe clé et 1 dribble réussi. Sans doute sur ce contre en or sur lequel il oublie tous ses partenaires mais tente de dribbler trois fois son défenseur pour finir par perdre le ballon (59′)… Un désastre.