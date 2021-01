OM : Une défaite qui fait mal, la frilosité de Villas-Boas et Milik ne peut rien sauver…

L’OM s’est incliné 3-1 face à Monaco lors de cette 21e journée. Voici les 3 enseignements de ce match par notre journaliste Nicolas Filhol, en images ci-dessous mais aussi en version texte.

Premier enseignement : Une défaite de plus qui fait mal

En marquant par Radonjic, l’OM avait réussi son début de match. Mais les marseillais n’ont pas été suffisamment protagonistes dans ce match pour avoir une quelconque maitrise. Les deux buts encaissés sur corner font très mal et illustrent le manque de concentration, mais qu’est ce que l’OM a proposé ? Rien. Encore un match avec un seul tir cadré, le but. Cette défaite, la 3e de suite en L1, fait vraiment mal au moral mais aussi comptablement. L’OM se retrouve à 7 points de son adversaire du soir et 8 sur le podium…

Deuxième enseignement : L’OM et Villas-Boas trop frileux

L’OM est bien entré dans son match en s’imposant dans les duels et en affichant l’envie d’aller vers l’avant. Les marseillais ont ouvert le score rapidement, puis plus rien, ils ont directement reculé. L’OM s’est donc retrouvé à subir surtout en fin de première mi-temps et encore plus en début de seconde période. Monaco aurait pu revenir au score avant ce but sur corner, et même doubler la mise avant le second corner imaginaire. L’OM a trop attendu pour uniquement défendre et au moment de faire les changements, AVB a fait du poste pour poste, sortant Radonjic plutôt qu’un Cuisance à l’envers. Des marseillais encore incapables de réagir et de montrer une réelle révolte. Une habitude de frilosité installée depuis un an qui se paye aujourd’hui…

Troisième enseignement : Première de Milik

La dernière recrue polonaise de l’OM a finalement eu du temps de jeu, une grosse demi-heure. Malheureusement, Milik n’a pas été vraiment servi par ses partenaires clairement en difficulté dans la création du jeu. Cuisance et Thauvin étaient à la rue avant de sortir, Payet n’a rien apporté. L’ancien attaquant du Napoli n’est pas le sauveur du soir, et la possibilité d’un changement de système évoqué par Villas-Boas cette semaine est nécessaire. Ce 4-3-3 ne marche pas avec ou sans Milik…