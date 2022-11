OM : Une énorme victoire (et un soulagement) pour les supporters marseillais !

L’ancien président de l’Olympique de Marseille, Jacques Henri Eyraud n’est plus du tout au club d’après sa fiche Linkedin et son compte Twitter ! Une grosse victoire pour les supporters qui avaient tout fait pour que le dirigeant soit évincé du club.

L’Olympique de Marseille a vécu d’énormes changements ces dernières années. L’un des moments charnières fut la prise de la Commanderie en janvier 2021, faisant comprendre aux propriétaires du club qu’il ne fallait plus que Jacques Henri Eyraud soit président de l’OM.

Eyraud n’est plus du tout à l’OM !

Pablo Longoria a donc pris sa place à ce poste et semble avoir conquis les supporters depuis tout ce temps. Seulement, beaucoup étaient encore frustrés à l’idée de savoir que JHE était toujours un acteur de l’OM dans les coulisses, notamment en tant que représentant à la Ligue.

Ils peuvent désormais souffler puisqu’il semble être totalement hors de l’Olympique de Marseille ! Des supporters ont remarqué que Jacques Henri Eyraud avait supprimé sa bannière Twitter où il arborait les couleurs de l’OM et que sa bio a également changé. Sur son compte Linkedin, l’ancien président a écrit que son aventure à Marseille s’arrêtait en novembre 2022 et qu’il travaillait maintenant pour une filiale en Afrique et au Moyen-Orient de McCourt Global.

Dans La Provence, l’ancien pilier de la défense olympienne revient sur sa relation avec celui qui était président du club lors de son passage, Jacques-Henri Eyraud. Il n’est vraiment pas tendre… « Je n’associerai jamais Jacques-Henri Eyraud à l’OM, c’est comme ça. Je déteste cet homme-là depuis très longtemps, je suis content de voir que c’est pareil pour le peuple marseillais. Cette affaire a été pour moi une injustice, c’était méchant. Mon histoire était super facile, je lui avait dit « Si vous n’êtes pas content, on en discute et je pars« . C’est à partir de ce moment-là qu’ il a tout fait pour me faire du mal. Je trouve que ce n’est pas cool. » Adil Rami – Source : La Provence

Quand Eyraud se faisait chambrer dans la rue par un supporter

Comme le dit Adil Rami, Jacques Henri Eyraud n’a vraiment pas laissé une trace positive dans les esprits olympiens. Un supporters marseillais n’a pas manqué de lui rappeler lorsqu’il l’a croisé dans la rue : « Heureusement qu’il y a Longoria quand même hein ? lui a-t-il lancé. Heureusement, c’est mieux sans vous ». JHE n’a pas manqué l’occasion de lui répondre : « C’est bien hein ? Je l’ai bien recruté » ironise-t-il. La vidéo de cette scène postée sur Twitter de cette scène a immédiatement été virale… Voir en images ci-dessous :