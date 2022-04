OM : « Une équipe largement au niveau de la Conférence League, qui se doit d’aller au bout ! »

Ce jeudi l’Olympique de Marseille a remporté son match face au PAOK. Pierre Ménès salue la qualification des joueurs de Sampaoli en 1/2 de Conference League.

C’est fait ! L’OM file en demi-finale de Conférence League grâce à un but de Dimitri Payet face au PAOK Salonique. Une qualification bien méritée et qui laisse les Marseillais seuls représentants de la France sur la scène européenne.

Sampaoli a trouvé sa formule

Sur son blog, Pierre Ménès s’est exprimé sur la qualification olympienne. Il salue notamment la prestation de Guendouzi, le retour en force de Mandanda et les choix payants de Jorge Sampaoli. D’après lui, les Marseillais peuvent clairement aller chercher ce trophée !

« Il y a au moins eu une bonne nouvelle c’est la qualification de l’OM qui, je dirais un peu comme prévu, n’a pas tant souffert que ça au PAOK Salonique. Comme j’ai eu l’occasion de le dire avant la match, on se fait surtout une montagne de l’ambiance en Grèce… A juste titre parce que c’est incroyable mais l’ambiance c’est bien, le niveau de jeu c’est mieux. Ils ont eu des occasions mais ils sont tombé sur un Steve Mandanda qui prouve qu’il est largement au niveau de cette équipe. Largement… Ceux qui pouvaient penser que c’était une injustice qu’il ait perdu sa place peuvent encore le confirmer ce soir. Il a été brillant. A côté de ça, l’OM a été beaucoup plus mûr, calme que le PAOK… Ils ont eu des occasions mais l’OM a été plus serein dans les remontées de balle avec notamment Guendouzi dans tous les matchs. Rongier excellent. Payet buteur. C’est une équipe qui largement au niveau de cette Conférence League, qui se doit d’aller au bout et qui s’en donne les moyens. Il y a une grande différence entre Lyon qui est 10e du championnat et qui est éliminé en 1/4 et l’OM qui est 2e et qui va en 1/2. C’est une équipe qui, en plus, depuis quelques semaines a trouvé une vraie formule. Il y a moins de tripatouillages qu’avant. Sampaoli a lui aussi trouvé sa formule qu’il a longtemps cherché. On savait que c’était une semaine compliquée pour l’OM avec ce déplacement et dimanche ce sera aussi compliqué au Parc. Je pense que l’OM a les moyens de faire un bon déplacement même si ça dépend aussi du PSG. Pour une fois un PSG-OM avec le premier et deuxième de Ligue 1, ça fait envie ! » Pierre Ménès – Source : Pierrot Le Foot (14/04/22)