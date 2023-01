OM: « Une erreur de parler déjà de titre »

L’OM vient d’enchainer une huitième victoire consécutive contre le Stade Rennais. Troisième de Ligue 1 à 5 points du PSG, le rêve est autorisé à Marseille…

Florent Germain, journaliste pour RMC préfère garder la tête sur les épaules, et ne pas parler de titre de champion de France, malgré l’excellente forme de l’OM :

Dans un petit coin de la tête pourquoi pas ?– Germain

« Il faut savourer ce moment parce qu’il y a tellement eu de saisons, même récentes, où on a fait des débats sur le fait de croire au titre. Moi le premier, je plaide coupable, lorsque l’OM se rapproche à 4 ou 5 points, je pose ce type de question en conférence de presse. Je l’ai encore fait la semaine dernière et Igor Tudor m’a répondu que ce qui l’intéressait, c’était seulement le prochain match. Et j’ai envie de les comprendre parce que ce serait une erreur de parler déjà de titre en disant que Paris n’est qu’à 5 points, qu’on va les recevoir, etc. Qu’ils l’aient, eux, dans un petit coin de la tête, pourquoi pas, mais il ne faut pas commencer à se dire que le PSG est à portée. D’autant plus que ce sera à l’OM de répondre à cette question. Lens a battu Paris, Rennes aussi, l’OM veut jouer le titre ? La réponse se fera sur le terrain au Vélodrome face au champion de France en titre. » Florent Germain— Source: RMC (22/01/23)

C’est l’équipe que tout le monde veut entrainer– Diaz

« En fait cette équipe, c’est l’équipe que tout le monde veut entraîner. Je veux voir un entraîneur qui me dit : « Ah non moi j’aime pas comment elle joue cette équipe. » Je ne comprendrais pas. Les mecs, tu as l’impression qu’ils sont tous impliqués. Tu n’en as pas un qui fait la gueule. Même Alexis Sanchez, il sort à la 60e minute, tu vois qu’il aurait bien aimé rester un peu plus. Ça tourne, ça défend… On voit les dernières minutes, tout le monde défend. Alors bien sûr, ce ne sont pas des joueurs qui vont jouer le top 5 en Ligue des Champions, dans les prochaines saisons, mais au contraire c’est le dépassement de fonction. Ce sont de bons joueurs qui y arrivent par leur implication. Et ça je ne vois qu’une personne à louer, en dehors de Pablo Longoria et son équipe, c’est Igor Tudor ! Parce que tu vois bien que c’est un général sur le côté. On a vu que tout le monde n’était pas fan de son management assez directif en début de saison ou de ce qu’il voulait proposer. Mais moi qui l’ai découvert vraiment cette saison, car je ne le suivais pas trop au Hellas pour être honnête, mais ce qu’il fait là, jusqu’au mois de février, c’est incroyable. Avoir réussi à récupérer cette équipe dans un état un peu groggy après le départ de Sampaoli, avoir imposé son style et avoir gagné ses joueurs… Même ceux qui n’étaient pas sûr, Guendouzi… Gerson, tu ne veux pas ? Retourne au Brésil. Ce que fait cette équipe, à l’image de ce que fait Lens ou Rennes dans un meilleur soir, c’est agréable à voir ! » Kevin Diaz— Source: RMC (21/01/23)