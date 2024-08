OM : Une excellente nouvelle pour Valentin Rongier !

Valentin Rongier n’a pas joué une minute depuis novembre dernier. En effet il s’est fait opérer d’une fracture de la rotule au genou gauche. Depuis le capitaine de l’Olympique de Marseille n’a pas joué une minute. Néanmoins on apprend dans une vidéo publiée par le club que le milieu de terrain français a repris l’entraînement collectif, du moins le toro !

Valentin Rongier pourrait bien être de retour à l’entraînement avec le groupe très prochainement. On a en tout cas pu l’apercevoir dans une vidéo publiée par le club cette semaine où il participait au toro avec ses coéquipiers. Blessé depuis novembre 2023 le joueur pourrait être enfin de retour sur les terrains. Sous contrat jusqu’en 2026 français espère bien être un homme de base de Roberto De Zerbi sur le terrain et dans le vestiaire. Néanmoins le joueur ne pourrait pas disputer 2 matchs à haute intensité avant le début du mois de septembre, il va donc rater la reprise du championnat prévu le week-end du 16 août. L’OM pourrait donc retrouver son capitaine et son homme à tout faire au milieu de terrain.

Cette semaine c’est au tour de Yacine Youssfi, fervent supporters de l’OM et intervenant régulier sur FCM de se prêter au jeu. Pour lui l’OM devrait ainsi investir sur le jeune milieu de Reims, Amir Richardson. Le milieu d’1m97 est sous contrat jusqu’en 2027 avec le stade De Reims. Pour Yacine le joueur de 22 ans est idéal pour garnir l’effectif marseillais :

« Un milieu de terrain c’est Amir Richardson de Reims, c’est un joueur que je suis depuis un moment. Il m’avait tapé à l’œil lors du OM-Reims l’an dernier à la première journée de Ligue 1. C’est un 6/8, il peut jouer en double pivot, très très grand et ce qui m’impressionné ce sont ses grands compas. Il a un gros volume de jeu. Il est puissant, il a une capacité de récupération qui est assez intéressante. Techniquement, il est très bon dans le jeu long et dans le jeu court dans le jeu court. Pour moi, c’est plus c’est plus une sentinelle. Je le vois plus plus comme un récupérateur, il est encore très jeune il a encore besoin d’être accompagné. Dans le rôle je le verrais bien à la place de Pape Gueye. Vraiment il dégage quelque chose j’irai le prendre en tant que doublure. Je trouve que ça peut être un un bon pari. Je pense que ça peut être un joueur qui ne va pas te coûter qui est cher, mais qui peut prendre de la valeur. » explique ainsi le suiveur de ligue 1.