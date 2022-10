OM: Une faute professionnelle selon Nabil Djellit !

L’Olympique de Marseille a lâché deux points contre au RC Strasbourg (2-2) lors de la 13 journée de Ligue 1. Les marseillais avaient le match en main avant de perdre le fil…

Pour le journaliste Nabil Djellit, cette contre performance constitue presque une faute professionnelle de la part des joueurs de l’OM…

Une faute professionnelle de l’OM– Djellit

« Presque une faute professionnelle de l’OM.. » Nabil Djellit— Source: Twitter (29/10/22)

Presque une faute professionnelle de l’OM… #RCSAOM — Nabil Djellit (@Nabil_djellit) October 29, 2022

Le retour de Payet dans le onze marseillais n’a pas permis à l’OM de s’imposer face à Strasbourg. En effet, les joueurs d’Igor Tudor ont concédé le match nul à la dernière minute sur une belle reprise de volée de Kevin Gameiro.

Payet est revenu sur son temps de jeu à la fin du match au micro de Canal + :

Un plaisir de rejouer– Payet

« Pas trop compliqué cette situation ? C’est toujours un plaisir de rejouer. Je travaille pour ça donc quand on fait appel à moi, à moi de répondre présent » Dimitri Payet— Source:Canal + (30/10/22)

On doit tuer le match avant et en plus de ça, on ne fait que de reculer

« Je ne sais pas quoi vous dire. On ne va pas se laisser abattre, ça c’est certain. On a fait une première mi-temps qui était sérieuse. On doit tuer le match avant et en plus de ça, on ne fait que de reculer. On le sent, on recule au lieu d’harceler le porteur. Strasbourg, on le sait, c’est une équipe qui n’est pas forcément bien en championnat mais quand le public pousse, on n’est pas à l’abri de se faire égaliser. C’est ce qu’il s’est passé. On est très énervé contre nous-même. Il y a énormément de matchs, on enchaîne tous les trois jours. Le coach nous demande beaucoup d’intensité et d’efforts quand on joue. Forcément, on a besoin de tout le monde. Il y a eu de la rotation aujourd’hui. Il ne faut même pas parler de ça. Aujourd’hui, tout le monde est concerné. On l’a vu aujourd’hui. L’équipe a un peu bougé et malgré ça, il y a toujours cette activité, ce sérieux, cette qualité… Ce que je regrette, c’est cette deuxième période. Qu’il y ait nul, victoire ou défaite ce soir, on aurait tout donné. On donne tout à chaque match, c’est notre mentalité. On connait l’importance de la prochaine échéance, on sera là. On va tout donner face à Tottenham. » Valentin Rongier – Source : Free Ligue 1 (29/10/22)