OM : Une jolie prime après la grosse victoire face à Lille?

Dans son édition du jour, le journal L’Equipe a dévoilé la somme de la prime reçue par les joueurs après la victoire à Lille.

« Le tunnel », c’est ainsi que l’OM a baptisé la série de match entre le début du mois de janvier et la mi-février. Avec de nombreuses victoires et une seule déception, le bilan est plutôt positif.

C’est pourquoi la direction a octroyé à l’effectif de l’Olympique de Marseille une petite prime à la fin du match face à Lille, qui n’était pas le plus simple… Après avoir été mené 1-0 et le penalty raté de Valentin Rongier, les Marseillais ont réussi à renverser la tendance et à prendre les trois points en terre lilloise.

Une prime de 10 000€ par joueurs

Selon le journal L’Equipe, cette prime s’élève à 10 000€ par joueurs… Le double de celle reçue après la victoire face à Lyon au Vélodrome le 10 novembre dernier comme le rappelle le quotidien sportif.

Jacques-Henri Eyraud, une nouvelle fois absent des déplacements, a communiqué cette bonne nouvelle via Whatsapp à ses joueurs. Une façon de récompenser ses hommes pour les efforts fournis dans cette période hivernale difficile et pour les récents bons résultats.