OM : Une journée-clef du championnat ?

Il faut déjà se remettre au championnat. Pas le temps de respirer, je l’ai même pas vu venir. À tel point d’ailleurs que je ne pourrai pas voir le match de ce soir à Clermont, étant à la même heure au spectacle d’un ami chanteur. Je ne ferai un billet qu’après visionnage du replay.

Pardon d’être vulgaire d’entrée mais Clermont, je sens qu’ils vont nous casser les couilles. Ventre mou, sortant d’une défaite à domicile contre Monaco après être allé faire le nul à Lille. Des chieurs. Le genre de petite équipe qui va vouloir briller contre nous. Battre Monaco n’est pas glorieux, on ne va pas chercher à mettre tous les ingrédients, mais l’OM oui, c’est bon pour l’image, on va aller les titiller. Pascal Gastien a son plan paraît-il. Ses joueurs sont frais puisqu’ils se sont fait sortir de la Coupe de France bien avant, alors que pour les olympiens, derrière ce match plein face à Paris et les émotions qui vont avec, il ne sera pas facile de se remettre à l’ordinaire. Et ce n’est pas le moment de flancher.

En effet, avec le Monaco-Qatar et FC Lyon-Lens, l’OM en gagnant à Clermont ferait à coup sûr une très belle opération, il va falloir serrer les dents.

Je ne doute pas un instant que les joueurs savent ce qu’ils ont à faire et qu’ils ont envie de passer l’obstacle auvergnat sans façon comme aurait pu l’écrire le grand Georges. Mais entre vouloir et pouvoir, il y a parfois un espace dans lequel nos adversaires du jour tenteront sûrement de s’incruster, d’où le vulgaire pressentiment qui ouvre ce billet.

Je veux bien croire dans l’immense volonté de nos joueurs mais ce ne sont pas des machines. Il sera donc intéressant de voir comment Tudor aura choisi son équipe de départ, sachant qu’il ne faut pas s’attendre avec lui au moindre changement de stratégie et je crois que personne trouve à s’en plaindre, même les rigolos qui pendant un bon moment ont émis des critiques systématiques contre le croate.

Nous, supporters, serions fort heureux que nos joueurs reviennent à Marseille avec les trois points, il y aura derrière une semaine pour récupérer avant d’aller à Toulouse. Je le répète, cette journée pourrait être une journée-clef dans le long marathon du championnat.

Vive le grand Roger Magnusson !

Thierry B. Audibert