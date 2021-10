Révélation de ce début de saison, Bamba Dieng a déjà marqué trois buts en Ligue 1. Une performance encourageante pour un attaquant de 20 ans qui connait sa première expérience du haut niveau, sous les couleurs de l’Olympique de Marseille…

L’Olympique de Marseille a quasiment récupérer une recrue en la personne de Bamba Dieng. Le jeune sénégalais a gagné la confiance de Jorge Sampaoli cette saison et est devenu la doublure d’Arek Milik au poste d’attaquant. Ancien buteur de légende malgré une seule saison passée, Didier Drogba a donné son avis sur le Sénégalais. Après Diouf et Mané, c’est encore une star de son continent qui l’encense…

Il a du pep’s– Drogba

« C’est un peu tôt, peut-être. Mais c’était peut-être un peu tôt aussi quand on me comparait à Jean-Pierre Papin à l’époque. Il faut bien commencer un jour, et si lui commence à cet âge-là aujourd’hui, pourquoi pas. En tout cas, je lui souhaite le meilleur. Ça va vite, très vite. Quand je vois ses performances, je me dis qu’il a du peps, il est adroit devant le but. Il est dans une équipe avec une bonne dynamique, donc pourquoi pas. C’est tout ce que je lui souhaite. » Didier Drogba— Source: So Foot (11/10/21)

Une légende de son pays natal, le Sénégal, s’est même enflammé à son sujet en le comparant à une ancienne gloire marseillaise. En effet, selon El-Hadji Diouf, il y a des similitudes avec Didier Drogba…

C’est un Didier Drogba– Diouf

« Je l’ai connu avec l’équipe nationale des jeunes, détaille l’ancien buteur de Liverpool, Lens et Rennes. C’est un attaquant, un Didier Drogba. Tout ce qu’il sait faire, c’est marquer des buts. C’est un jeune qui a de l’avenir. L’équipe du Sénégal, aussi, a peut-être trouvé son grand attaquant. Tout ce que j’ai à dire, c’est qu’il garde la tête sur les épaules, qu’il continue à travailler. Sur trois occasions, il peut t’en mettre deux. C’est un attaquant qui finit dans la surface. » El-Hadji Diouf– Source: Canal Plus Afrique (20/09/21)

Je vais l’aider à atteindre ses objectifs, je crois en ses qualités — Mané

Dans une déclaration publiée par Joueurs Sénégalais, Sadio Mané, la star de Liverpool s’est exprimé au sujet de Bamba Dieng. L’ancien joueur du FC Metz en Ligue 1 voit beaucoup de potentiel chez l’attaquant marseillais et compte bien l’aider à exploser !

« Bamba Dieng c’est un jeune qui a pleins de qualités, il a tout l’avenir devant lui. Personnellement, je vais l’aider à atteindre ses objectifs, je crois en ses qualités » Sadio Mané – Source : Joueurs Sénégalais (10/10/21)