OM : Une offre inédite pour les supporters !

L’Olympique de Marseille va mettre un place un abonnement inédit au stade vélodrome. il s’agit d’un pass pour l’ensemble des matchs de la saison

Le calendrier des matchs de Ligue 1 a été dévoilé hier. Alors que les joueurs reprennent le chemin de l’entraînement la saison prochaine, la compétition débutera début août avec un enchaînement de matchs de matchs intenses. Entre le championnat et les tours préliminaires de la Ligue des champions, l’OM pourrait ainsi disputer pas moins de 8 matchs en Août.

A lire aussi : OM : KONDOGBIA ARRIVE ! PAYET vers la TURQUIE? Un départ de GUENDOUZI? Milinkovic Savic pisté?

Dans les colonnes du journal l’Equipe, on apprend ce vendredi que l’Olympique de Marseille va mettre une offre inédite avec un abonnement pour l’ensemble des matchs de la saison au vélodrome. Il comprend ainsi les matchs de championnats, ceux de Ligue des Champions, et de la Coupe de France avec un tarif avantageux. « Nous évaluions cette possibilité et le passage de 20 à 18 clubs a représenté le bon moment pour le lancer. On a la volonté de valoriser la fidélité de nos supporters. Ils pourront ainsi ne rater aucun rendez-vous et aucun supplément ne sera réclamé », comme on l’explique au club dans des propos relayés par le journal l’Equipe.

A lire aussi : Mercato OM : Un départ inattendue bouclée !