OM: Une partie des maillots et vestes d’entraînement 2020 dévoilée ?

Le site très fiable Footy Headlines a dévoilé les futurs maillots et vestes d’entraînement de la saison prochaine. Le concept des « maisonnettes » est encore une fois très présent…

La semaine dernière, RMC a dévoilé les images du futur maillot extérieur de l’OM. Il aborde un bleu marine avec un col rond d’une couleur bleu clair. Le petit clin d’oeil discret à la ville de Marseille, c’est l’apparition de Notre-Dame de La Garde au centre de la tenue olympienne.

Le site Footy Headlines dévoile cette fois la gamme entrainement qui risque de faire débat…

⚪🔵🔥 UPDATE – OFFICIAL Pictures: Olympique Marseille 20-21 Home, Away, Third & Goalkeeper Kits Leaked: https://t.co/oPepR7lRaM

— Footy Headlines (@Footy_Headlines) June 9, 2020