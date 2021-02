OM : Une qualification sans briller, place aux remplaçants et aux jeunes…Kamara capitaine et en défense

Voici les 3 enseignements de Nicolas Filhol après la qualification de l’Olympique de Marseille face à l’AJ Auxerre ce mercredi après-midi en Coupe de France.

Premier enseignement : Une qualification sans briller

L’OM jouera donc les 16e de finale de la Coupe de France. Une victoire 2-0 grâce à des buts de Benedetto (54′) et Dieng (91′). Dans les deux cas, Lirola est à la passe. Après le premier but, l’OM a surtout essayé de conserver le ballon, les entrées de Thauvin et Cuisance n’ont pas apporté grand-chose. Globalement, c’est même Auxerre qui a dominé ce match, même si l’OM a aussi eu des occasions en première mi-temps. L’ensemble reste poussif, mais cette victoire et cette qualification ne peut que faire du bien au moral des troupes de Larguet.

Deuxième enseignement : Place aux remplaçants et aux jeunes…

Khaoui, Balerdi, Pelé et Luis Henrique ont goûté à une titularisation. Khaoui a plutôt été à l’aise au milieu de terrain pendant plus d’une mi-temps, Pelé a été décisif à plusieurs reprises. Balerdi s’est montré plus concentré et a été présent dans les duels et à la relance. Enfin, Luis Henrique a affiché sa vitesse balle au pied sur plusieurs remontées de balle. A noter l’entrée en jeu du jeune Rocchia que l’on avait pas revu depuis le 17 septembre dernier face à l’ASSE. Le jeune attaquant sénégalais, Ahmadou Dieng a même eu droit à 15 minutes de jeu et a marqué le but du break dans les arrêts de jeu.

Troisième enseignement : Kamara capitaine et en défense

Sans Alvaro, blessé au genou, Nasser Larguet a aussi décidé de laisser au repos Duje Caleta-Car. Kamara a donc retrouvé son poste de formation en défense centrale. Le minot a aussi récupéré le brassard de capitaine en l’absence de Mandanda, Payet et Thauvin dans ce onze. Malgré une alerte en première mi-temps suite à un choc genou contre genou, Kamara tenu sa place a été tranchant dans ses interventions. Un capitaine qui a de l’allure…