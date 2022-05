OM: Une révolution à venir pour le centre de formation ?

Relégué en National 3, l’équipe réserve de l’Olympique de Marseille déçoit énormément. Le club pourrait la mettre de côté pour privilégier la formation des U17 et U19 du club.

Le centre de formation de l’Olympique de Marseille n’est pas le plus réputé d’Europe, ni même de France. Ces dernières années, seuls Maxime Lopez (parti à Sassuolo), Boubacar Kamara (parti à Aston Villa) et Lucas Perrin (parti à Strasbourg) ont réellement réussi à s’imposer dans le monde professionnel. L’OM est encore loin du niveau de certains autres clubs de Ligue 1 qui en font même le business principal. Selon La Provence, l’équipe réserve, jugée trop faible, devrait être « mise de côté » la saison prochaine pour que les dirigeants puissent se concentrer uniquement sur les catégories U17 et U19 du club, pour préparer le futur de l’Olympique de Marseille. Une nouvelle manière de fonctionner qui pourrait enfin faire changer les choses et apporter un peu de fraîcheur dans la formation olympienne.

Marco Otero, technicien espagnol reconnu qui parle français

Ah, le prochain directeur du CdF pourrait donc être Marco Otero. #OM https://t.co/NrLagL1i1z — Nico Faure (@Nicommentator) May 11, 2022

C’est du assez haut niveau le monsieur quand même. Gros gros boulot en Suisse (Grasshopper et au FC Bâle). Une mentalité de bien répondre au valeurs des clubs / régions qui vont bien avec le projet Longoria avec qui il s’entend très bien (ils ont bossé ensembles à VCF). #OM — Nico Faure (@Nicommentator) May 11, 2022

Marco Otero a une belle réputation dans le milieu, c’est un technicien expérimenté qui parle français mais aussi anglais et allemand. L’Inter Milan, Schalke 04 seraient aussi sur le coup. Cependant l’OM dispose d’un avantage de poids avec la présence de Pablo Longoria. A suivre…