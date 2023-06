OM : Une sacrée bonne nouvelle à venir pour les finances du club ?

Igor Tudor a officialisé son départ de l’OM jeudi en conférence de presse. Alors que l’état major olympien travaille pour lui trouver son successeur, une bonne nouvelle financière devrait annoncé concernant la saison 2022/2023.

Ce vendredi la Provence explique que si Pablo Longoria doit rapidement trouver un entraineur pour prendre la suite d’Igor Tudor, il va se rendre aux USA pendant 5 jours: « Accompagnés de Pedro Iriondo, le directeur de la stratégie, et de Stéphane Tessier, le directeur administratif et financier, Longoria et Ribalta se rendront aux États-Unis entre le 13 et le 18 juin, pour la traditionnelle visite annuelle de fin de saison à Frank McCourt, ou à ses représentants, comme Barry Cohen, le président du conseil de surveillance. »

« Seulement » 13M€ de déficit cette saison

Un bilan de la saison et surtout une occasion de faire un « point sur les finances du club, en bien meilleure forme que les années précédentes » selon le quotidien régional qui estime que le déficit pourrait être de 13M€ pour l’exercice 2022-23. Longoria pourrait même présenté des comptes à l’équilibre si une vente substantielle d’un joueur intervient avant le 30 juin…

La Ligue des champions et l’argent de CVC nous permettent d’être dans une situation économique favorable

Pablo Longoria avait fait un point sur l’état des finance dans la Provence en Octobre dernier (2022). « Analyser les finances avec des petites questions est toujours une erreur. Il faut prendre la globalité. Nous sommes dans une situation où la Ligue des champions et l’argent de CVC (fonds d’investissement devenu actionnaire minoritaire du football français contre 1,5M€) arrivés à la Ligue nous permettent d’être dans une situation économique favorable. Notre objectif est toujours de terminer à zéro dans nos comptes d’exploitation en fin d’année. Il faut faire du football avec l’argent qu’on a. Pour nous, la chose la plus importante, c’est le projet sportif. On doit faire une bonne équipe. C’est cela qui va nous permettre d’avoir plus d’argent dans le futur. On construit autour d’un résultat sportif. De l’autre côté, il faut savoir qu’historiquement, l’OM a perdu beaucoup d’argent. Il faut comprendre pourquoi. Parce que le club n’était pas performant sur le terrain, parce que le centre de formation n’était pas productif, parce que le modèle économique du football est basé sur les cessions de joueurs. Or, l’OM n’a pas vendu beaucoup de joueurs lors des dernières saisons. Il faut donc se demander : est-ce qu’on est dans un ratio sportif qui est bon par rapport à nos revenus ? Oui, car nous n’avons pas une équipe extrêmement chère et n’avons pas dépensé beaucoup d’argent pour les joueurs. Il y a en revanche des coûts opérationnels élevés, beaucoup plus que dans les autres clubs européens. »