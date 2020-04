OM : Une soirée hommage à Pape Diouf sur Canal + ce dimanche !

Ce dimanche soir, Canal + diffusera dès 20h15 une série de témoignage sur Pape Diouf pour rendre hommage à l’ancien président de l’OM, décédé le 31 mars 2020.

Cette semaine, l’Olympique de Marseille a perdu l’un des hommes qui marquera à jamais l’histoire du club : Pape Diouf. L’ancien président de l’OM est décédé le 31 mars 2020 du COVID 19.

PAPE DIOUF, SA CARRIERE, DES TEMOIGNAGES…

Pour lui rendre hommage, Canal + va diffuser un programme en son honneur avec des témoignages. C’est la chaîne cryptée qui l’a annoncé sur le compte Twitter de son émission, le Canal Football Club présenté par Hervé Mathoux.

Les deux dernières semaines, l’OM était encore à l’honneur avec le best of des clasicos et des Olympicos. Cette semaine, l’hommage à Pape Diouf précèdera le best of des Derbies entre Lyon et l’AS Saint-Etienne.