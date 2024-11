Depuis la mort de Bernard Tapie il y a trois ans maintenant, l’idée d’une statue à son effigie devant le Vélodrome avait été abordée par son fils Laurent. Ce dernier avait même crée l’association « À Jamais les premiers », avec l’objectif de réunir un maximum de donateurs pour financer la statue.

Hier, nous avons appris, par RMC SPORT, que cette statue était bel et bien prête. En effet, le projet de Laurent Tapie a réussi à rassembler plus de 3 000 donateurs dont l’Olympique de Marseille, et attend maintenant une date d’inauguration.

Une inauguration prévue pour 2025 ?

Une date qui devrait se situer en 2025 puisque l’installation de cette statue est en effet liée aux travaux que doit subir l’Esplanade devant le Vélodrome comme l’a évoqué Laurent Tapie : « Je suis en attente du retour de la Mairie concernant des travaux de renforcement de l’Esplanade devant le Stade Vélodrome, où l’on souhaite installer le monument. Selon le bureau d’études, consulté par la Ville, ce serait trop risqué, compte tenu du poids du monument, de le mettre en place avant que ces travaux soient terminés, au printemps. Je vais donc rencontrer les équipes de la Mairie afin d’établir une date de mise en place et d’inauguration. »

🚨 INFO RMC SPORT : la statue à l’effigie de Bernard Tapie est prête, et n’attend plus que des travaux de renforcement et d’aménagement du parvis du Vélodrome pour être installée, en 2025.https://t.co/ZI5c7uODFo pic.twitter.com/dtoS51hOn3 — RMC Sport (@RMCsport) November 15, 2024

Une statue qui sera vraisemblablement en bronze et qui promet donc de rayonner sur l’Esplanade du Vélodrome.

