OM : Une très belle nouvelle pour Dimitri Payet !

Il y a quelques semaines, Dimitri Payet avait publié sur ses réseaux deux photos : un drap rose, un drap bleu… Ce samedi, il annonce qu’il va être de nouveau papa !

Dimitri Payet a été très actif sur les réseaux sociaux ces dernières semaines. Le numéro 10 de l’Olympique de Marseille a publié de nombreuses recettes de cuisine sur son compte Instagram en story.

PAYET VA ÊTRE PAPA !

Il y a quelques semaines, l’international français a publié deux photos : un drap rose et un drap bleu. Plusieurs internautes s’étaient d’ailleurs questionné à ce sujet et avait évoqué une annonce d’un nouveau-né. Ces derniers avaient raison ! Ce samedi, Dimitri Payet a annoncé qu’il sera de nouveau papa en 2020. Il est le troisième Marseillais a avoir un enfant en 2020 avec Florian Thauvin et Boubacar Kamara ! Félicitations à lui !

Je vous annonce la livraison d’un futur petit paquet.

Il n’y en avait plus sur Amazon, alors celui-ci a été commandé au magasin de l’amour ❤️, et avec livraison gratuite.

Le début d’une nouvelle aventure, à laquelle vous allez prendre part vous aussi 😉 pic.twitter.com/1iRKZ4jII4 — Dimitri Payet (@dimpayet17) June 20, 2020

Félicitations à Coralie Porrovecchio et Boubacar Kamara, heureux parents d’un petit garçon prénommé Leeroy. 👏💙 pic.twitter.com/KFw7AFdwDx — Actu Foot (@ActuFoot_) May 25, 2020