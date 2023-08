OM : Une trop grande pression liée au Vélodrome ?

L’OM a du mal à gagner au Vélodrome. Selon Thibaud Leplat, journaliste pour RMC, cette difficulté peut s’expliquer par la pression et les attentes des supporters, toujours très nombreux et animant le stade.

L’OM a des difficultés à domicile. Le dernier match amical du club, au Vélodrome contre le Bayer Leverkusen est une défaite 1-2. La saison précédente l’OM n’a pas gagné de nombreux matchs à domicile, malgré un stade plein et une ambiance de feu. Sur le plateau de l’After Foot, le journaliste Thibaud Leplat souligne que l’exigence populaire du Vélodrome peut se transformer en peur pour certains joueurs de l’OM.

Le Vélodrome ne désemplit pas, il pousse, il est coloré, bruyant…

« Il y a un phénomène qui est assez fréquent dans le football et intéressant à étudier sur Marseille, explique Thibaud Leplat dans l’After Foot, hier soir. Ce qui me fait penser cela, c’est les crampes d’Iliman Ndiaye à partir de la 60e minute. Et qui m’a rappelé la succession de résultats contraires l’année dernière, durant les matchs à domicile. On a à la fois un Vélodrome qui ne désemplit pas, qui pousse, qui est coloré, bruyant… Et finalement on a une corrélation assez faible sur les résultats de l’équipe à domicile. »

Les gens s’attendent à quelque chose de grand

« Qu’est-ce qui se passe dans ton propre stade, quand tu n’arrives pas à mettre un pied devant l’autre ? poursuit Thibaut Leplat. Dans un livre qui s’appelle le Trac, son auteur explique quelle est la particularité de la peur du footballeur. Il explique que ce n’est pas la peur de rater. Il y a tellement d’incertitudes dans le football, que lorsque tu es joueur ta peur ne te quitte jamais. Quand tu débutes elle peut être paralysante. L’auteur explique que tu as peur de ne pas être à la hauteur des rêves que tu as suscités. Tous ces gens qui viennent dans le Vélodrome ont une attente de quelque chose de grand. À Marseille c’est toute une ville dont le cœur bat au rythme de l’OM.«