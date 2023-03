OM : « Va dire ça à 65 000 personnes qui sont dans le stade »

L’OM est deuxième de Ligue 1 avec 2 points d’avance sur le troisième à dix journées de la fin. Sur le plateau du DFM nos invités Sourigna Nanomay et Jérémy Attali-Pietri (rédacteur chef adjoint Actu.fr) divergent sur l’importance de l’OM de gagner un titre.

L’OM réalise une bonne saison et est toujours en course pour se qualifier pour la prochaine Ligue des Champions. Cependant le club a terminé dernier de son groupe en Ligue des Champions et a été éliminé de la coupe de France, en quart de finale par Annecy, club de Ligue 2.

Il y a trop d’écart entre notre masse salariale et celle de Paris

« En tant que supporter, tant qu’on finit deuxième je ne serai pas choqué qu’on ait la 2e masse salariale de Ligue 1. Si demain tu finis cinquième là je vais commencer à être choqué. Je vais me dire que le projet ne fonctionne pas, que la stratégie salariale ne fonctionne pas. Après oui on n’a jamais de titre parce que devant Paris on a vu leurs salaires. Je suis navré, j’aimerais bien que parfois on soit le petit poucet qui batte le gros mais quand il y a un écart comme ça c‘est impossible. Là il y a trop d’écart. Pour moi si on finit deuxième et qu’on est la deuxième masse salariale de Ligue 1, ça me va. Je suis content sans être très heureux parce qu’on ne gagne pas le titre mais je ne râle pas. » Jérémy Attali-Pietri – Source Football Club de Marseille (30/03/2023)

Va dire aux supporters que tu es le « beautiful loser »

« On a eu le même débat justement après le match d’Annecy. Je disais : « quel genre de deuxième tu veux être ? » Ok t’es deuxième tout le temps mais si chaque année tu es deuxième mais que derrière tu te fais sortir en Ligue des champions en phase de poule et que t’es pas capable de gagner la Coupe de France quel est l’intérêt finalement ? On le savait qu’Annecy allait faire le match de leur vie. Alors que toi tu n’es pas préparé parce que t’es l’OM, parce que tu es condescendant, parce que tu es au Vélodrome et tu crois que ce n’est que Annecy et tu te fous de la gueule de Bosetti avant le match. L’argument du « beautiful loser » je suis capable de l’entendre il n’y a aucun problème mais le truc c‘est que va dire ça à 65 000 personnes qui sont dans le stade, va dire ça ceux qui nous regardent et à ceux qui donnent leur vie à l’OM qui donnent leur pognon à l’OM. Va leur dire que eux ce sont des « beautiful loser » qui doivent accepter cette situation moi ça je ne l’accepte pas. » Sourigna Nanomay – Source Football Club de Marseille (30/03/2023)