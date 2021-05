OM : Valbuena affirme qu’Alvaro l’a « presque insulté » !

Homme de caractère et apprécié des supporters pour cette raison, Alvaro Gonzalez aurait eu un accrochage avec Mathieu Valbuena lors de la rencontre qui opposait l’Olympique de Marseille et l’Olympiakos en début de saison.

« Je crois que l’équipe n’a pas compris l’importance de ce genre de match pour être européen l’an prochain », a affirmé Alvaro Gonzalez après la rencontre face à l’ASSE… Ancien joueur de l’Olympique de Marseille, Mathieu Valbuena évolue à l’Olympiakos et a réagi à cette déclaration ce lundi soir.

Il parle beaucoup, il devrait plus se concentrer sur le football.

En début de saison, il a affronté les hommes d’André Villas-Boas en Ligue des Champions. Lors de cette double confrontation, Mathieu Valbuena aurait eu un accrochage avec Alvaro Gonzalez, le défenseur espagnol qui évolue à l’OM. Le milieu offensif le raconte au micro de RMC ce lundi soir dans Top Of The Foot.

« Il le sait très bien qu’il n’est pas bon depuis un petit moment. Il est dans un collectif, l’Olympique de Marseille, qui fait une saison très difficile. Qu’est-ce que vous voulez qu’il dise ? Il est obligé de tenir des propos comme cela. Il n’est pas exempt de tout reproche. Je ne le porte pas dans mon cœur depuis qu’on a joué le match retour à Marseille (Valbuena était forfait mais présent au stade, ndlr). Je vais vous donner cet exemple. Quand on a joué le match retour à Marseille, il était venu me voir, presque en m’insultant. Il parle beaucoup, il devrait plus se concentrer sur le football. » Mathieu Valbuena – Source : Top Of The Foot sur RMC (10/05/21)