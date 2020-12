OM – Valbuena donne son opinion sur l’apparente nervosité de Villas-Boas…

En marge de la défaite de l’Olympique de Marseille à Rennes (2-1) l’entraineur olympien André Villas Boas s’en est pris à un journaliste de La Provence allant même jusqu’à menacer ce dernier suite à un édito publié le jour du match dans les colonnes du quotidien régional.

Le coach de l’OM André Villas Boas n’a visiblement pas du tout digéré le dernier article en date d’un journaliste de La Provence. Mathieu Valbuena a réagi à cette situation sur les ondes de RMC…

andré villas-boas c’est un faux-calme – mathieu valbuena

« Tu dois avoir du recul, hier la première mi-temps de l’Olympique de Marseille était très cohérente jusqu’à l’expulsion. Rennes à eu du mal à trouver des solutions même lorsque l’OM était à 10. Moi j’ai vu un match vraiment cohérent de l’OM après c’est vrai que c’était plus compliqué en deuxième mi-temps. Aujourd’hui quand il se présente comme ça en conférence de presse il ne peut pas menacer un journaliste. Si tu as envie de le voir, il vient souvent à la Commanderie ou au centre d’entraînement. Villas-Boas est le capitaine du bateau et reflète ses joueurs. Quand il montre de l’énervement, de la colère et de l’impatience, tu peux transmettre ça à ton équipe et ton vestiaire. Tu dois prendre du recul, tu ne peux pas le menacer et te retrouver tête contre tête face à lui. C’est Carvalho qui les sépare. Moi André Villas-Boas je l’ai connu au Zénit, il est calme mais quand il s’énerve c’est un faux-calme. »

Mathieu Valbuena – Source : RMC (17/12/2020)