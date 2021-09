OM : Valbuena pointe du doigt le gros problème de Deschamps !

L’ancien joueur de l’Olympique de Marseille Mathieu Valbuena a évoqué les difficultés rencontrées par le sélectionneur de l’Equipe de France Didier Deschamps depuis l’Euro cet été.

L’Equipe de France a concédé un match nul (1-1) contre la Bosnie-Herzégovine ce mercredi soir. Une nouvelle contre performance et un jeu bien terne proposé par les bleus. Didier Deschamps se retrouve donc forcément au centre des critiques. Sur les ondes de RMC Sport, où il officie comme consultant, l’ex meneur de jeu de l’Olympique de Marseille Mathieu Valbuena a donné son sentiment sur la gestion de son ancien coach :

Aujourd’hui, on voit les grandes difficultés qu’a Didier Deschamps — Mathieu Valbuena

« On avait fait beaucoup de débats avant l’Euro en disant qu’on avait une équipe fantastique, la meilleure au monde… Oui, sur le papier. J’avais dit qu’il fallait que ça joue ensemble, qu’il y ait une osmose entre eux. Sur le match d’hier, on voit que rien n’a changé. Pour moi la responsabilité, il le dit souvent lui-même et aime bien le dire: c’est Didier Deschamps ».Je le connais de l’OM » « Quand il y a de grosses personnalités, des ego – peut-être pas dans le mauvais sens – c’est difficile pour lui ». »Aujourd’hui, on voit les grandes difficultés qu’il a. Il y a toujours des problèmes, mais quand tout va bien c’est caché. On n’en parle pas. Là, il n’y a pas les résultats. Après l’Euro, on n’a pas entendu Didier Deschamps parler football en expliquant ce qu’il s’est passé. Ce n’est pas une histoire de dix minutes contre la Suisse. On est tous passés par des désillusions, ce n’est pas le problème ». Mathieu Valbuena – Source RMC Sport 02/09/2021

🗣💬 « Deschamps a perdu la main et les clés du camion. Quand il y a des gros egos dans un groupe, il a de grandes difficultés. » 🇫🇷 @MathieuVal8 assure que le sélectionneur des Bleus n’est plus aussi souverain sur son groupe et que son management est grandement mis à mal. pic.twitter.com/GhuNto6E5E — Rothen s’enflamme (@Rothensenflamme) September 2, 2021

L’Equipe de France affrontera ce samedi l’Ukraine, match comptant pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Les hommes de Didier Deschamps sont actuellement premiers du Groupe D, a égalité de points (4 pts) avec l’Ukraine.