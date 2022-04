OM : Valentin Rongier sur tous les fronts !

L’Olympique de Marseille s’est imposé 0-1 hier soir face au PAOK Salonique en quart de finale retour de Ligue Europa Conférence et accède au dernier carré. Voici la note et l’appréciation de Valentin Rongier, omniprésent au milieu de terrain.

L’Olympique de Marseille s’est imposé 0-1 face au PAOK Salonique hier soir au Stade Toumba. Devant près de 30.000 personnes, les hommes de Jorge Sampaoli ne sont pas tombés dans le piège dressé par les Grecs et poursuivent leur bonne dynamique en enchaînent un 8e succès consécutif toutes compétitions confondues. L’OM se met idéalement en confiance avant de se déplacer sur la pelouse du Paris Saint-Germain dimanche soir.

Les Marseillais ont été inquiétés en début de rencontre et ont concédé certaines occasions franches. Grâce à Steve Mandanda qui s’est montré impérial et à réaliser des arrêts importants, les Phocéens n’ont pas laissé les Grecs ouvrir le score et mettre la pression sur eux. Après avoir résisté dès les premières minutes, les joueurs de l’OM ont ensuite pris l’ascendant minute après minute. Peu après la demi-heure de jeu, les Marseillais ont ensuite insisté en pressant de plus en plus haut. À la suite d’un bon pressing effectué par Mattéo Guendouzi, l’OM initie un contre. L’ancien Gunners progresse et centre le ballon à destination de Dimitri Payet seul dans la surface, qui glisse le ballon au fond des filets comme au match aller. Derrière, l’OM a ensuite été peu inquiété. Valentin Rongier s’est montré précieux en récupérant énormément de ballons dans l’entrejeu. De son côté, Steve Mandanda a repoussé toutes les autres frappes du PAOK. En fin de rencontre, l’OM a maîtrisé et a conservé son avance.

Titularisé au milieu de terrain, Valentin Rongier s’est montré indispensable tout au long de la rencontre aux côtés de Pape Gueye et de Mattéo Guendouzi.

La note de Valentin Rongier : 8/10

Son appréciation FCM

Valentin Rongier intraitable !

Repositionné au milieu de terrain en l’absence de Boubacar Kamara et de Gerson, l’ancien Nantais a eu rôle important face au PAOK. Pendant toute la rencontre, il s’est montré très concentré et a récupéré énormément de ballons. S’il a fait une petite frayeur aux siens en perdant un ballon près de la surface olympienne en seconde période, il n’a pas commis la moindre erreur et a empêché de nombreuses offensives grecques. Il ne s’est pas toujours cantonné à son poste de milieu défensif et a même parfois tenter de se projeter vers l’avant.

Les notes des médias

L’Equipe 8/10 En l’absence de Kamara, suspendu, il a hérité du poste de sentinelle devant la défense et il a été parfait dans ce rôle-là. Grâce à sa technique, il s’est tiré de situations difficiles et a bien orienté les offensives de son équipe. Il a aussi su muscler son jeu pour récupérer des ballons chauds. Un match énorme tout juste entaché par une perte de balle (83e) finalement sans conséquence. Maxifoot 7/10 Positionné devant la défense, le milieu formé à Nantes a rendu une bonne copie. Ses replis ont beaucoup aidé les défenseurs, à l’image de cette intervention dans la surface en seconde période. Seule ombre au tableau, sa perte de balle en fin de match qui a failli profiter à Colak et mettre son équipe en difficulté. FootMercato 7/10 Aligné en pointe basse du milieu de terrain, l’ancien Nantais ne s’est pas contenté de défendre, et de parfois même glissé comme 5e défenseur. Assez mobile, il a essayé d’orienter le jeu (17e, 40e) et d’apporter du soutien à ses partenaires offensifs. Deux retours défensifs énormes devant sa surface qui ont fait beaucoup de bien (61e, 64e) et un gros travail de harcèlement sur le porteur de balle. À noter tout de même, un ballon perdu qui aurait pu relancer la fin de partie (83e).

