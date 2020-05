OM : Valère Germain veut jouer la Ligue des Champions, mais pas n’importe comment !

Valère Germain s’est exprimé sur la possibilité de jouer la Ligue des Champions la saison prochaine avec l’Olympique de Marseille. L’attaquant veut s’inspirer d’un autre club français !

La saison prochaine, l’Olympique de Marseille disputera la Ligue des Champions après six saisons sans y participer. Une joie pour les supporters et les joueurs qui l’ont longuement montré sur les réseaux sociaux.

Il faut s’inspirer du parcours de Lyon. L’OL n’a pas fait de la figuration en C1 — GERMAIN

Ce dimanche, Valère Germain a été interrogé par Le Parisien à ce sujet. L’ancien joueur de l’AS Monaco s’est dit prêt à jouer la Ligue des Champions avec l’OM mais pas de n’importe quelle manière !

« Je le pense que je serai là la saison prochaine. Il y aura, j’imagine, des discussions comme avec tout joueur se trouvant dans une situation contractuelle comparable. La plupart du temps, il se passe ensuite quelque chose. Soit tu prolonges, soit tu t’en vas. Je me suis battu pour cette qualification en Ligue des champions. J’ai goûté à cette épreuve avec Monaco à deux reprises. J’ai très envie de la vivre ici. Il faut s’inspirer du parcours de Lyon. L’OL n’a pas fait de la figuration en C1, où il est toujours qualifié avant son 8e retour contre la Juventus. Une chose est sûre : pour mener de front plusieurs compétitions, on a besoin d’un groupe plus étoffé. Avec Flo (Thauvin), on aura déjà un premier renfort de choix »

Valère Germain – Source : Le Parisien