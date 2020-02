OM : Vedran RUNJE explique la raison de son départ compliqué

Vedran Runje a joué à l’Olympique de Marseille entre 2001 et 2004. Il a expliqué à Football Club de Marseille, la raison principale de son départ…

Le gardien croate signe à l’OM en 2001 en provenance du Standard de Liège. Il quitte le club marseillais lors de l’été 2004 pour retourner dans le club Belge, suite une mésentente avec l’entraineur du moment, Alain Perin. L’entraineur français avait décidé de recruter Fabien Barthez, qui jouera son premier match en janvier 2004, et d’écarter Vedran Runje.

« entre Perin et moi, il n’y a pas eu d’entente »

Le gardien de but a expliqué la raison précise qui l’a conduit a faire son retour au Standard de Liège :

« La façon dont j’ai quitté le club et le moment, ce n’était pas juste. Perrin et moi, il n’y a pas eu d’entente, mais vraiment pas. Ça s’est mal terminé alors que tout marchait bien, mais il a décidé de faire des choix et ne plus me faire confiance. Quand un patron décide de quelque chose, on ne peut rien faire. » Vedran Runje – Source : Football Club de Marseille