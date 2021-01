OM : Vendre le club, la meilleure chose à faire?

Il y a quelques jours dans l’émission l’After sur RMC, Sébastien Piocelle, ancien joueur de Ligue 1 s’est exprimé sur la vente du club. Selon lui, ce serait une bonne chose.

L’After sur RMC a reçu un auditeur sur son antenne. Un supporter de l’Olympique de Marseille qui veut que le club soit vendu tant il est déçu par le projet en cours.

Depuis que McCourt est arrivé, ce qui manque vraiment au projet, c’est un patron sportif

Sebastien Piocelle qui était sur le plateau avec Jonatan MacHardy et Kevin Diaz pense que ce serait une bonne chose que McCourt cède le club.

« Ce serait une bonne chose s’il y avait une vente du club. Depuis que McCourt est arrivé, ce qui manque vraiment au projet, c’est un patron sportif. Eyraud, on sait qu’il ne comprend rien au foot » Sebastien Piocelle – Source : RMC (28/12/20)

ON A BESOIN DE GENS QUI SOIENT DES RÉFÉRENCES — AVB

Le manque d’un patron sportif, c’est également ce que pense André Villas-Boas. En effet, le coach portugais l’a expliqué dans un long entretien accordé à O’Jogo le 1er janvier 2021.

« L’OM est la meilleure marque du football français, elle devrait être mieux positionnée médiatiquement et profiter de la puissance de la marque, mais ce n’est pas le cas parce qu’il n’y a pas de vision de la communication. Ce n’est pas la priorité actuelle de la direction, qui met toute son énergie pour donner un rendement immédiat à l’équipe et pour la pérennité financière du club. On a besoin de gens qui soient des références. Durant mon aventure à Marseille, il y a eu plusieurs situations où j’aurais aimé qu’il existe une référence, à savoir exactement qui décide, quel est le chemin à emprunter » André Villas-Boas – Source : O’Jogo (01/01/21)